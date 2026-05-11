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Londres. — La serie británica Adolescencia (Adolescence), que produce y distribuye Netflix, se coronó este domingo como la gran triunfadora en la ceremonia de entrega de los premios BAFTA de televisión, tras acumular un total de cuatro máscaras doradas, incluida la de la categoría de Mejor miniserie dramática.

Creada por los británicos Jack Thorne y Stephen Graham, Adolescencia relata la historia de Jamie (Owen Cooper), un niño de 13 años acusado del asesinato de una compañera de su colegio, y a lo largo de sus cuatro capítulos, rodados en plano secuencia, explora cómo internet impulsa la violencia, el acoso escolar o la misoginia entre los chicos.

El exitoso drama criminal de Netflix, que acumula 142 millones de visualizaciones y es el segundo título más visto de la historia de la plataforma (solo por detrás de la primera temporada de Miércoles) también partía como el favorito para estos BAFTA televisivos.

De hecho, el galardón inicial de la noche, el de Mejor actor de reparto, fue a parar a manos del joven Owen Cooper, que con tan solo 16 años se consagra como una de las grandes promesas, gracias a su celebrado debut actoral en la famosa serie.

Cooper agregó así el primer BAFTA a su ya engrosado palmarés, tras haber obtenido un Globo de Oro, un Emmy y un Actor Award, y rindió homenaje a los Beatles cuando subió a recoger la máscara dorada. EFE

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