Renata del Castillo luchó hasta el final para vencer al cáncer, la actriz de "Como dice el dicho" murió a los 42 años y sus amigos colegas le han dedicado palabras de amor tras su partida dada a conocer ayer.

Rodrigo Cachero y su ex Larisa Mendizabal externaron su pésame en redes sociales, donde compartieron fotografías con la actriz de "Cuando seas mía", a quien recordaron como una luchadora incansable.

"Tu sonrisa, tu empatía, tu fuerza, tu manera de disfrutar todo, tu dedicación, tu intensidad, tus huevos, tu amor por la vida, tu brillo, tu optimismo, tu sensibilidad, tu resiliencia, tu ternura. Cuánto me enseñaste!!! GRACIAS!!Te admiro y te amo Reni…Hoy solo cambias de forma para quedarte para siempre en mi corazón y en el de muchos porque en el amor no hay muerte", se lee en el mensaje de la actriz.

En 2022 la actriz de la serie como "Control Z" fue diagnosticada con cáncer cervicouterino en fase cuatro y metástasis, además, le detectaron un tumor en la columna, lo que afectó su movilidad y la mantenía en silla de ruedas.

A inicios de 2025, Del Castillo fue internada a causa de un preinfarto y aunque logró restablecerse, a los pocos días volvió al hospital donde le revelaron que presentaba metástasis pulmonar.

Pese a todas las complicaciones, Renata se sometió a diversos tratamientos para mejorar su condición, esperando que ocurriera un milagro, a través de redes sociales mostró su lucha y animó a los enfermos que como ella querían seguir vivos.

Lee también Renata del Castillo, actriz de "Control Z", lucha por vivir tras ser desahuciada por cáncer

Renata del Castillo deja a un hijo y a amigos

En una de las últimas publicaciones que Renata del Castillo hizo en su cuenta de Instagram, compartió una foto con su hijo Mateo, a quien le dedicó un amoroso mensaje en el que reconoció lo mucho que habían construído como madre e hijo.

"¡Mateo, el ser humano que más amo y me ama! El amor filial, parental, auténtico, progresivo, frontal, amoroso, agresivo, maduro, lleno de aprendizaje, gemelo, feliz, infeliz y profundo. Éste viaje nos ha hecho conocernos más, tolerarnos, amarnos, permitirnos, reírnos, llorar, confesar…. Y más… Gracias Dios por darme un ser humano tan hermoso como es él", se lee.

La actriz Renata del Castillo y su hijo Mateo.

Mateo agradeció el amor que le dieron a su madre en vida, así como las condolencias que ha recibido, externó que su madre se fue en paz y que su cuenta de Instagram la dejará activa por si alguien quiere ver los recuerdos de su madre.

"Buenos días, tardes, noches, lamentablemente Renata Alejandra falleció el 28 de abril, se fue tranquila, se fue como ella era, tranquila. Quiero dar este comunicado para avisarles a todos lo sucedido y que Ren fue lo más fuerte que pudo hasta el final de sus días y eso es impresionante ver. Como hijo de ella les doy a todos ustedes las gracias, no me caben palabras ni ideas del mucho aprecio que ella les tenía, siempre que salíamos me hablaba historias con muchos de ustedes. Ella ya está en un lugar mejor y la cuenta estará activa por si alguien quiere ver sus recuerdos, y en serio a todos ustedes gracias Dios los bendiga y los llene de paz

El actor Rodrigo Cachero, quien actuó con Renata en "Cuando seas mía" y "Control Z" enlistó las cualidades de la actriz dentro y fuera del set.

"Tuve la gran fortuna de conocerte dentro y fuera del set. En "Cuando seas mía", mi aliada/asistente/amiga/confidente incondicional… gran personaje Reni. Y en "Control Z" de nuevo espectacular y junto a mi. Hermosa y simpática en ficción y en el día a día. Extrañaremos tu risa, tus locuras, tus ocurrencias, tu talento, toda tu persona. Besos hasta el cielo".

Lee también: Lee también Renata del Castillo, actriz de "Como dice el dicho", enfrenta diagnóstico de metástasis pulmonar

rad