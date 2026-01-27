Alexis Ortega, actor y doblajista mexicano falleció a los 38 años, así lo confirmó ALDA Awards, plataforma dedicada a la difusión y reconocimiento del doblaje de anime y producciones internacionales a través de un sentido mensaje en redes sociales:

"Lamentamos informar el sensible fallecimiento del actor Alexis Ortega. Mandamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas del gremio. Descanse en paz y siempre lo recordaremos en sus increíbles interpretaciones", se lee.

Alexis nació el 31 de agosto de 1987, inició su carrera en 2013 y se destacó en el doblaje de producciones internacionales. Debutó formalmente en 2014 con series como "CSI: En la escena del crimen" y "Revenge", y pronto se convirtió en la voz icónica de Peter Parker/Spider-Man (Tom Holland) en el Universo Cinematográfico de Marvel, desde "Capitán América: Civil War" (2016) hasta "Avengers: Infinity War" (2018), incluyendo la famosa frase “No me quiero ir, señor Stark”, que se viralizó entre los fans.

Alexis Ortega participó en diversos roles tanto en actuación en pantalla como en doblaje de producciones internacionales.

Actuación en pantalla

Jorge “El Burro” Van Rankin en " Luis Miguel: La Serie " (2018).

" (2018). Federico “DJ Freddy” Limantour en "La casa de las flores".

Christian en "El candidato".​

Vecino Turbante en "Las viudas de los jueves".​

Alexis Ortega interpretó al Burro Van Rankin en "Luis Miguel : La Serie", durante la primera temporada. Foto: Facebook Danny El Incondicional.

Doblaje

Peter Parker / Spider-Man (Tom Holland) en "Capitán América: Civil War" (2016), "Spider-Man: De regreso a casa" (2017), "Avengers: Infinity War" (2018).​

Tadashi Hamada en "Grandes héroes" (2015) y su serie.

Ryan “Inside” Laney en " Cars 3 " (2017).​

" (2017).​ Gideon LeMarchal en "Revenge".​

Flint en "Marvel: Agentes de S.H.I.E.L.D."​

Voces adicionales en "Buscando a Dory", "Rogue One: Una historia de Star Wars", "Grandes amigos" y "Espectacular 90 Aniversario de Mickey" (2018).

Foto: Cartoons On The Moon

rad