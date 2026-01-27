Más Información

Lucero Ibarra es la directora interina del Centro Público

Lucero Ibarra es la directora interina del Centro Público

Danza UNAM alista segunda edición de Epicentro

Danza UNAM alista segunda edición de Epicentro

Destituido y repudiado, Romero Tellaeche fuera del CIDE

Destituido y repudiado, Romero Tellaeche fuera del CIDE

Destitución de Romero Tellaeche hace estallar la alegría de la comunidad del CIDE en redes sociales

Destitución de Romero Tellaeche hace estallar la alegría de la comunidad del CIDE en redes sociales

Romero Tellaeche desacata instrucción de Secretaría de Ciencia; señala que “no hay causas legales”

Romero Tellaeche desacata instrucción de Secretaría de Ciencia; señala que “no hay causas legales”

Romero Tellaeche, una gestión oscura que incluyó demandas judiciales por daño moral

Romero Tellaeche, una gestión oscura que incluyó demandas judiciales por daño moral

Alexis Ortega, actor y doblajista mexicano falleció a los 38 años, así lo confirmó ALDA Awards, plataforma dedicada a la difusión y reconocimiento del doblaje de anime y producciones internacionales a través de un sentido mensaje en redes sociales:

"Lamentamos informar el sensible fallecimiento del actor Alexis Ortega. Mandamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas del gremio. Descanse en paz y siempre lo recordaremos en sus increíbles interpretaciones", se lee.

Alexis nació el 31 de agosto de 1987, inició su carrera en 2013 y se destacó en el doblaje de producciones internacionales. Debutó formalmente en 2014 con series como "CSI: En la escena del crimen" y "Revenge", y pronto se convirtió en la voz icónica de Peter Parker/Spider-Man (Tom Holland) en el Universo Cinematográfico de Marvel, desde "Capitán América: Civil War" (2016) hasta "Avengers: Infinity War" (2018), incluyendo la famosa frase “No me quiero ir, señor Stark”, que se viralizó entre los fans.

Alexis Ortega participó en diversos roles tanto en actuación en pantalla como en doblaje de producciones internacionales.

Actuación en pantalla

  • Jorge “El Burro” Van Rankin en "Luis Miguel: La Serie" (2018).
  • Federico “DJ Freddy” Limantour en "La casa de las flores".
  • Christian en "El candidato".​
  • Vecino Turbante en "Las viudas de los jueves".​
Alexis Ortega interpretó al Burro Van Rankin en "Luis Miguel : La Serie", durante la primera temporada. Foto: Facebook Danny El Incondicional.
Alexis Ortega interpretó al Burro Van Rankin en "Luis Miguel : La Serie", durante la primera temporada. Foto: Facebook Danny El Incondicional.

Doblaje

  • Peter Parker / Spider-Man (Tom Holland) en "Capitán América: Civil War" (2016), "Spider-Man: De regreso a casa" (2017), "Avengers: Infinity War" (2018).​
  • Tadashi Hamada en "Grandes héroes" (2015) y su serie.
  • Ryan “Inside” Laney en "Cars 3" (2017).​
  • Gideon LeMarchal en "Revenge".​
  • Flint en "Marvel: Agentes de S.H.I.E.L.D."​
  • Voces adicionales en "Buscando a Dory", "Rogue One: Una historia de Star Wars", "Grandes amigos" y "Espectacular 90 Aniversario de Mickey" (2018).
Foto: Cartoons On The Moon
Foto: Cartoons On The Moon

rad

Google News

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“No se soportan”: salen a la luz detalles de la tensa relación entre los Beckham y la familia Peltz. Foto: (Foto AP/Vianney Le Caer, archivo) / Tomada de Instagram @nicolaannepeltzbeckham

“No se soportan”: salen a la luz detalles de la tensa relación entre los Beckham y la familia Peltz

Así reaccionó Peso Pluma a rumores de infidelidad a Kenia Os tras confesiones de sus exnovias. Foto: Tomada de Instagram @pesopluma / John Lamparski/Getty Images/AFP (Photo by John Lamparski / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Así reaccionó Peso Pluma a rumores de infidelidad a Kenia Os tras confesiones de sus exnovias

Alex Bisogno lanza ultimátum a Pati Chapoy y amenaza con hablar: “Ya párele”. Foto: Agustín Salinas/EL UNIVERSAL/ Alex Bisogno IG

Alex Bisogno lanza ultimátum a Pati Chapoy y amenaza con hablar: “Ya párele”

Guardaespaldas de Cazzu conmueve daría mi vida por ellas” y redes estallan “el verdadero papá de Inti” . Foto: Tomadam de TikTok @angelaaguilar_ / EFE / Tomada de Instagram @titigomezlado_

Guardaespaldas de Cazzu conmueve: "daría mi vida por ellas” y redes estallan: “el verdadero papá de Inti”

Georgina Rodríguez. Foto EFE

Georgina Rodríguez desata reacciones con extravagante y ajustado atuendo en jet privado

[Publicidad]