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Sean “Diddy” Combs está cada vez más cerca de recuperar su libertad; y es que, se ha reportado que, por tercera ocasión, las autoridades penitenciarias de Estado Unidos modificaron la fecha de su liberación.
En octubre del 2025, el rapero fue sentenciado a cuatro años y dos meses de prisión tras ser encontrado culpable por delitos relacionados con la prostitución; sin embargo, todo parece indicar que su tiempo tras las rejas será mucho menor.
De acuerdo con información publicada por TMZ, en la página oficial de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos está programada la salida de Diddy para el próximo 24 de enero del 2028; es decir poco más de 2 años desde su sentencia.
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La nueva fecha representa un adelanto de casi un mes respecto a la que se había dado a conocer en abril de este año, cuando se estimaba que el cantante abandonaría la cárcel el 23 de febrero de 2028.
Hasta el momento, las autoridades penitenciarias no han explicado públicamente la razón de estos ajustes. Lo que sí se sabe es que este nuevo ajuste ocurre después de un periodo complicado dentro de la prisión federal FCI Fort Dix, en Nueva Jersey, donde Diddy fue enviado a aislamiento tras involucrarse en una pelea con otro interno.
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