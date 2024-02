Adamari López muestra cicatriz de su seno operado y la barriguita que no se quitará

Adamari López habla sin tapujos sobre la mastectomía a la que se sometió tras padecer cáncer de seno a los 33 años, un proceso complicado que la tomó por sorpresa y del que se siente orgullosa, pues estuvo en riesgo su vida y su más grande deseo: ser mamá.

La conductora y actriz de 52 años platicó abiertamente sobre las cirugías y los arreglos estéticos a los que se ha sometido, lo hizo en el programa de YouTube "Ada y Chiqui De Show", donde además mostró la cicatriz en su seno y la barriguita que le quedó tras adelgazar y que le gustaría no tener.

Recordó que tras diagnosticarle cáncer de seno, se lo quitaron y le colocaron un expansor para volver a crear el espacio y poderle poner el implante que actualmente tiene, recuerda que "se veía chueca".

El proceso fue fuerte y angustioso para la conductora, años después se quitó el otro seno y terminó operándose ambos, a pesar de que en un inicio quería dejarse un seno para poder amamantar.

En el programa, Adamari, quien ha mantenido a sus seguidores al tanto de su proceso médico, mostró parte de su cirugía, la cicatriz que le quedó tras la operación, la cual, asegura, porta con orgullo.

Adamari López muestra la cicatriz de su mastectomía.

Adamari López enseña la grasa que no se operaría

Adamari López tiene algo muy claro, después de lo que vivió con sus senos, no se volvería a someter a una cirugía si no fuera totalmente necesario y realmente por salud, no piensa arriesgarse si tiene a su hija Alaia.

"Las cirugías que me he hecho han sido en relación a los senos, no me arrepiento, hoy día estoy viva, estoy saludable, tendría que ser algo muy vital (para operarme) para que yo me meta a un quirófano y me opere", expresó.

Aunque admitió que tras adelgazar, le quedó una barriguita que le desagrada, la mostró en el programa sin pudor y aseguró que ha aprendido a vivir con ella, así que no la operará.

“Habiendo bajando de peso me quedó una barriguita; me hubiese gustado sacarme esto de aquí, me parece que es entre la gordura y el embarazo, es algo que no me gustaría tener", reconoció.

Adamari López muestra la grasa abdominal que no le gustaría tener.

