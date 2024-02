Tania Rincón, Adamari López y Poncho de Nigris conducirán nuevos programas en Canal 5

Televisa-Univisión renueva el horario estelar de Canal 5, con proyectos que pueden volver a reunir a la familia frente al televisor, se trata de "Cero Ruido", "¿Quién caerá?", "Vence a las Estrellas", "La Caja de los Secretos" y las nuevas temporadas de "Me Caigo de Risa" y "¿Cuál es el bueno?", que a partir de marzo se estarán estrenando de manera escalonada.

"Es la responsabilidad de cualquier plataforma y de cualquier canal, que la gente de todas las edades vayan a consumir los productos que están ofreciendo; nosotros sabemos de esa responsabilidad, al menos con nuestro programa y tratamos constantemente de hacer equipo, de apoyar a los nuevos programas porque somos amigos todos, nos conocemos desde hace mucho. Queremos que nos vean en nuestro trabajo, la idea es hacerlo bien y ojalá regresen todos los jóvenes (que están en las plataformas) a ver el Cinco y si no vienen iremos por ustedes hasta al TikTok si es necesario", dijo Faisy.

La familia disfuncional, como se conoce al elenco de "Me Caigo de Risa", volverá con la décima temporada el 22 de julio, en lo que aseguró Faisy, será la etapa más desfachatada y en la que gozará más mientras la graba, porque pretende ya no preocuparse porque las cosas funcionen a la perfección, sino que todos se diviertan con las dinámicas que hacen, además de que quiere invitar a personajes importantes y tal vez muchos no sean mexicanos, como Adamari López, aprovechando su regreso a México, y por qué no, alguien como Jimmy Fallon o Salma Hayek, por muy improbable que esto suene.

Faisy explicó que durante la década que lleva "Me Caigo de Risa" al aire, siempre han cuidado dos cosas, que el tono del programa siempre sea familiar y que el mensaje sea, las personas tienen la libertad de ser como son.

"Me Caigo de Risa es una terapia en la que hemos aprendido a amarnos, disfrutarnos y mandar un mensaje bonito, con la responsabilidad que eso implica, eso sí, cómo lo tomen los demás ya no es nuestra responsabilidad", señaló Faisy.

Adamari López regresa a Televisa

Como ya se había mencionado, la puertorriqueña Adamari López vuelve a México y a la casa que la vio nacer, Televisa, después de 14 años trabajando en Estados Unidos, y lo hace con un programa de concursos llamado "¿Quién caerá?", donde ella retará a un grupo de concursantes a contestar trivias de cultura general, y quien evite ser eliminado deberá a enfrentar una última ronda donde puede ganar mucho dinero, pero si se equivoca caerá literalmente.

"Estoy contenta de tener la oportunidad de hacer un programa diferente, que me vean en una nueva faceta, siempre agradecida por las puertas que me ha abierto Televisa-Univisión para estar en sus filas y de hacer una propuesta diferente para el público", declaró Adamari.

La también actriz explicó que lo emocionante de esto, es que es un programa donde ella no tendrá un guión, por lo que deberá descubrir en una breve charla qué es lo que hace el concursante y porqué está ahí, a partir de esto deberá desarrollar las dinámica.

Adamari considera a México como una segunda casa, ya que dice la recibió muy bien hace más de dos décadas, por lo que guarda muy buenos recuerdos, además de grandes amigos. "¿Quién caerá?" iniciará transmisiones el 4 de marzo.

Quien también debuta en los programas de concursos es Tania Rincón, quien conducirá el programa "Cero Ruido", en el cual dos familias se enfrentarán a una serie de dinámicas, las cuales deberán llevar a cabo haciendo el menor ruido posible, apoyados por un un famoso invitado.

"Feliz de que me den la oportunidad de conducir un programa de concursos, algo que antes las mujeres no teníamos la posibilidad de hacer; es un gran proyecto, además de muy noble y lindo", comentó Rincón, quien estrenará el 4 de marzo.

La conductora aclaró que estar al frente de "Cero Ruido" no quiere decir que salga del programa "Hoy", simplemente está saliendo a las 10 de la mañana para realizar las grabaciones, pero en un par de semanas seguirá con su participación regular en el matutino.

"Estoy agradecida con la vida, porque creo que este programa llega en un momento muy bonito, donde ya me siento lista y tal vez mis jefes vieron cierta madurez al conducir para poder llevar un programa de concursos, que no es cosa sencilla porque hay que aprenderse muchas reglas", dijo Tania.

Quienes llegarán el 4 de mayo con "Vence a las Estrellas", son Poncho de Nigris y Marisol González, quienes conducirán el programa y Fernando Carrillo y Candela Márquez serán los rivales a vencer para los concursantes, en desafíos de cultura general, destreza, audacia y desempeño físico.

"Esperemos que a la gente le guste esta nueva faceta, estoy en la conducción de regreso después de 10 años. Me estoy acoplando al formato de los concursos, debo encontrar el toque que le tengo que poner, apenas grabamos el primer programa, nos estamos conociendo todo el elenco, estamos entrando en calorcito pero se van a divertir", expresó de Nigris.

A esta programación se une Cecilia Galeano con "La Caja de los Secretos", donde los solteros podrán encontrar pareja siempre y cuando puedan lidiar con sus secretos, los cuales se irán revelando a lo largo del programa, el cual saldrá al aire el 6 de mayo.

Finalmente Facundo regresa a partir del 30 de septiembre con la tercera temporada de "¿Cuál es el bueno?" en el cual el público se divierte con invitados famosos que intentan adivinar cuál de las tres opciones presentadas (que pueden ser personas, objetos o profesiones) es la correcta y cuáles son simples farsantes para que al final un miembro de su tribuna gane el premio en efectivo.

rad