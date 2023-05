Adal Ramones agradece fin de la pandemia y regreso a Televisa

La Organización Mundial de la Salud anunció el viernes pasadoel fin de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, noticia que alegró toda la población del mundo, incluido al conductor Adal Ramones.

“Qué bendición que se acabó la pandemia, que todo está abierto, afortunadamente en México. Para finales de este año ya tendremos la vacuna Patria. La van a sacar y va a haber otro pinche virus”, expresó él también con sentido del humor.

El domingo pasado fue la final del programa de concursos Mi famoso y yo, que estuvo bajo la conducción de Ramones y representó su regreso a Televisa, después de haber trabajado en Azteca.

En el show, niños de distintas edades mostraron sus talentos y fueron evaluados por jueces como Kimberly Loaiza, Julión Álvarez y Gabriel Soto.

El actor Lambda García y su pequeña compañera Liani ganaron la competencia.

“Los niños son los maestros del hombre y han sido lecciones impresionantes, el programa me movió mucho porque se iba a cumplir un solo sueño, pero fue maravilloso el aprendizaje ahí”.

A punto de recibir a su cuarto hijo, el conductor dijo que nunca perderá su espíritu de niño y de tener ocurrencias, como embarrarse el helado en la nariz o jugar almohadazos.

La corazonada

Ramones recordó cómo le llegó la corazonada de que regresaría a la empresa de San Ángel, donde realizó Otro rollo durante 12 años.

“Cuando vi a Emilio Azcárraga Jean, justo antes de la pandemia, él iba pasando y dije: como que lo voy a saludar, porque me acababa de ir a Azteca, pero nunca dejamos de tener comunicación.

“En lo que yo me distraje tantito, él se me acercó y me dio un zape, ‘Ramones: ¿en qué equipo está tu hijo?’, ‘en el otro’ y yo desde ahí supe y vibré, supe: ‘voy a regresar, van haber cosas ¿cuándo? No lo sé, pero había una vibra dentro de mí”, comentó tras apadrinar las 100 representaciones de la comedia Si te mueres… ¡te mato!, protagonizada por Susana Alexander y Azela Robinson.

¿Qué sigue? El estreno de la película El amor (no) es para siempre, que protagoniza al lado de Héctor Jiménez y Mónica Huarte, y de Podcast: Rapaces nocturnos, que hizo junto a María Rojo y Gerardo Taracena.