Thalía lanza nueva versión de "Pachuco" y las redes se le van encima

Como parte del disco y la serie "Thalía's Mixtape", con el que hace un tributo a las canciones que han marcado su vida, la cantante mexicana decidió dar un segundo aire a algunos de los más grandes éxitos de la música en español: canciones como "Devuélveme a mi chica", de los Hombres G y ahora "Pachuco" de La Maldita Vecindad han sido reversionadas y aunque el resultado tiene muy contenta a la también actriz, para los usuarios de redes sociales no ha sido lo que esperaban.

Hace algunas semanas Thalía anunció el inicio de este nuevo proyecto en su carrera, pero apenas este pasado 5 de mayo, salió a la luz el segundo sencillo, que se trata de una colaboración con Roco Pachukote en uno de los temas más icónicos de la banda de rock.

La versión de Thalía cambia algunos de los sonidos originales por pesadas guitarras y ritmos más pop, además de que la letra es cantada en su totalidad por la intérprete de "Arrasando", a excepción por algunas frases habladas por el líder de La Maldita. El video, que ya se encuentra disponible en plataformas, y en el aparece la esposa de Tommy Motola vestida con traje y sombrero, mientras cientos de bailarines se contonean alrededor de ella.

La respuesta del público no ha favorecido a la cantante, por el contrario, a través de sus distintas redes sociales ha recibido cientos de críticas y hasta la han señalado de "arruinar" la música, pero esta canción en especial ha sido el blanco de fuertes ataques en los que la acusan de "poca creatividad" y hasta le piden retirarse.

"Arruinó uno de los clásicos inolvidables. No hay renovación ni creatividad", "Qué pésimo cover", "No, quién le dijo que hiciera esto, ¿cuál era la necesidad?", "Los clásicos hay que respetarlos no cualquiera los supera", "Un cover innecesario, una mezcla horrible", "Parece arreglo de La Academia", "Ya solamente debería dedicarse a ser empresaria", son sólo algunos de los comentarios que pueden leerse.

"Thalia's Mixtape", además de "Pachuco", cuenta con 10 covers más del rock y pop hispano, entre los que se encuentran temas como "Rayando el sol" de Maná, "Persiana Americana" de Soda Stereo, "La muralla verde" de Enanitos Verdes, "Florecita Rockera" de Los Aterciopleados y "Para no verte más" de La Mosca Tsé-Tsé.

