La desesperada petición que hace Yolanda Andrade sobre Montserrat Oliver

La reaparición de Yolanda Andrade despejó algunas dudas de sus fans, el estado de salud de la conductora es delicado, fue evidente su agotamiento y su tristeza; durante el encuentro con los medios dijo en reiteradas ocasiones que se sentía cansada y que lo único que deseaba era retirarse a su casa; también hizo una petición especial sobre su amiga Montserrat Oliver.

Aunque todavía no hay certeza de qué es lo que padece, adelantó que desde hace años tiene un problema en un ojo, producto de un aneurisma, y que aunque ha tenido días en lo que se siente bien, en otros ha pasado lo contrario, se siente muy mal y no es capaz de trabajar.

Según lo que los médicos le informaron antes de ayer, un tumor queda descartado, aunque aún se sigue sometiendo a estudios; hace unos días tuvo un problema estomacal fuerte, tuvo vómito y diarrea, además de que vomitó sangre, por lo que se alertó y en compañía de su hermana fueron al hospital, donde se quedó internada por unos días.

“Había una cosa de un tumor, me dijeron que ya no, hoy tenía cita con el doctor pero la cambiamos porque tenía que grabar, tengo que tener mi prioridad que es mi salud ahorita y no me siento bien”, expresó al micrófono de "El Gordo y la Flaca".

Aunque por momentos parece mejorar, Yolanda sigue pidiendo y agradeciendo las oraciones que hacen por ella, pues dice que los milagros también suceden.

Yolanda Andrade tiene un malestar en el ojo desde hace siete años. Foto: Especial.





Yolanda Andrade pide dejar en paz a Monserrat Oliver

Yolanda Andrade agradeció las muestras de preocupación y de cariño, sin embargo, en medio de su evidente malestar de ayer, hizo una especial petición a sus colegas periodistas, y lo hizo llorando, junto a su amiga Montserrat Oliver, con quien lleva trabajando más de 20 años.

Andrade pidió que por favor no le preguntaran a Montserrat por ella, ya que no le gusta, así que lo pidió encarecidamente.

“Les quiero pedir que no le pregunten por favor a la Montse nunca por mí, cuando tenga episodios así, porque a la Montse no le gusta que le pregunten por mí, por favor no lo hagan; con respeto, se los agradezco pero no lo hagan, he tenido una semana muy cansada”

Ante la insistencia de la prensa, al decir que es Oliver la persona más cercana para saber sobr la salud de Yolanda, Andrade reiteró entre lágrimas que no le preguntaran nunca más a ella.

“Con todo respeto les pido que no le pregunten por mí, no le pregunten por mí”, expresó.

Montserrat Oliver puntualizó que a pesar del cariño que siente por su hermana Yolanda, en efecto, prefiere que no le pregunten sobre su salud, pues hay cosas delicadas que le corresponde decir a la persona afectada, y no a ella.

“Yo adoro a Yolanda, saben que somos hermanas y todo, pero en cosas de salud hay cosas que son muy delicadas y que cada quién tiene que decidir si quiere dar explicaciones de su salud o tiene que ser alguien más, a mí sí me ponen entre la espada y la pared porque tampoco sé toda la información, sé que hay días que ella está mejor, les había dicho que ella estaba mejor, hoy no se siente tan bien”, explicó.

Finalmente, Yolanda admitió que nadie sabía, ni sabe aún con certeza el diagnóstico, pues lo único cierto es que comenzó con problemas estomacales fuertes que la llevaron al hospital.

“Se cansa también, además ni siquiera sabíamos porque yo empecé con un vómito y diarrea y después acabé con una cosa en la cabeza”, expresó.

Yolanda Andrade y Montserrat Oliver tomarán decisiones sobre el futuro de su programa Montse & Joe, pues Andrade desea tomarse un tiempo para recuperar su salud. A través de redes sociales se despidió y aseguró que volvería al 100.