El caso de la mujer acusada de presuntamente atacar la residencia de Rihanna dio un nuevo giro luego de que una corte de Los Ángeles ordenara una evaluación psiquiátrica para Ivanna Ortiz, de 35 años y originaria de Florida, con el fin de determinar si es apta para enfrentar juicio.

Durante una reunión privada celebrada el martes 19 de mayo, un defensor público expresó dudas sobre la capacidad mental de Ortiz, quien se declaró inocente de disparar contra la propiedad mientras Rihanna, A$AP Rocky y sus hijos se encontraban dentro de la vivienda.

De acuerdo con reportes de AP, el caso fue transferido temporalmente a un tribunal especializado en salud mental en Hollywood. La defensa señaló que la medida busca garantizar los derechos de Ortiz y asegurar que pueda colaborar de manera racional en su propia defensa.

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En caso de ser declarada incompetente para enfrentar juicio, Ortiz podría permanecer internada de manera indefinida en un hospital estatal hasta que esté en condiciones de responder por los cargos de intento de asesinato y otros delitos relacionados.

La mujer permanece actualmente detenida con una fianza cercana a los dos millones de dólares y podría enfrentar cadena perpetua si es declarada culpable.

Las autoridades señalaron además que Ortiz no contaba con antecedentes penales y que trabajó durante más de una década como terapeuta del habla certificada. Su próxima audiencia está programada para el 2 de junio.

¿Qué ocurrió en la casa de Rihanna?

La cantante relató en documentos judiciales que vivió momentos de angustia al darse cuenta de que estaban disparando contra su residencia. Según su testimonio, despertó de inmediato a A$AP Rocky y lo empujó al suelo mientras le gritaba: “¡Nos están disparando!”.

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El incidente ocurrió el pasado 8 de marzo, cuando una sospechosa llegó a la propiedad de la artista, ubicada en el exclusivo vecindario de Beverly Crest, en Los Ángeles, y disparó al menos 12 veces contra la vivienda.

De acuerdo con documentos citados por The New York Times, Rihanna se encontraba descansando junto al rapero dentro de una casa rodante Airstream estacionada en la residencia cuando comenzaron los disparos. La artista aseguró haber escuchado fuertes impactos contra el metal y, una vez que el ruido se detuvo, descubrió orificios de bala en el parabrisas del vehículo.

La cantante despertó a A$AP Rocky y ambos corrieron hacia el interior de la casa para verificar que sus tres hijos, de 3 años, 2 años y cinco meses, estuvieran a salvo. En la propiedad también se encontraban la madre de Rihanna y dos empleados de la familia.

Horas más tarde, Ivanna Ortiz fue detenida cerca de la residencia tras abandonar la zona. Durante el arresto, las autoridades encontraron un rifle tipo AR-15 y dos cargadores con capacidad para 30 cartuchos.

Con información de EFE.

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