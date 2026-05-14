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La estrella del pop detalló en documentos judiciales que vivió momentos de angustia cuando se dio cuenta que estaban disparando contra su casa y que tuvo que despertar a su esposo y empujarlo al suelo mientras le advertía: "¡Nos están disparando!".

El incidente ocurrió el pasado 8 de marzo cuando una sospechosa se acercó a la propiedad de la artista y disparó al menos 12 veces contra la vivienda, ubicada en el lujoso vecindario de Beverly Crest en Los Ángeles.

En el relato citado por el New York Times, la cantante contó que se encontraba durmiendo junto al rapero en una casa rodante Airstream, un vehículo recreativo de lujo famoso por su icónico diseño aerodinámico de aluminio en forma de bala, que tiene estacionado en la residencia.

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La artista dijo a la policía que escuchó ruidos fuertes que golpearon el metal y que cuando cesaron abrió las cortinas y vio orificios de bala en el parabrisas de la caravana.

Rihanna agarró a ASAP Rocky y lo empujó hacia el suelo y le dijo que les estaban disparando. Luego los dos corrieron hacia la casa para ver que sus tres hijos, de 3 años, 2 años y 5 meses de edad, se encontraran bien, según los documentos judiciales citados por el rotativo neoyorquino.

En la casa también se encontraban la madre de Rihanna y dos personas que trabajan para la cantante.

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La presunta agresora, Ivanna Ortiz, de 35 años y residente de Florida, fue detenida en un vecindario cercano a la residencia de la cantante después de huir del lugar. En el momento de su arresto se le encontró un fusil tipo AR 15 y dos cargadores de 30 cartuchos.

La sospechosa, que enfrenta más de una docena de cargos por intento de asesinato, se presentó este miércoles en una audiencia, en la que el defensor público intentó convencer al juez que la mujer no era competente mentalmente para enfrentar un juicio.

Ortiz se ha declarado no culpable. El juez ha programado otra audiencia para el 19 de mayo.

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