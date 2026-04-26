Marissa Bode, actriz de la película "Wicked", fue objeto de discriminación cuando trató de abordar un vuelo y este no contaba con las condiciones adecuadas para que pudiera subir a él, sin la necesidad de usar las escaleras, pues necesita de una silla de ruedas para transportarse.

La joven que da vida a Nessarose, la hermana de Elphaba en "Wicked", recurrió a su cuenta de TikTok para hablar del epidosio que vivió, cuando estaba por abordar un vuelvo que la trasladaría a Pensilvania.

La actriz de 25 años contactó a Southern Airways, una aerolínea que realiza vuelos sólo dentro de EU, con destino a 40 ciudades distintas, para cerciorarse de que, de reservar un asiento, contarían con las condiciones para que pudiera subir al avión sin ningún percance.

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Y aunque el gerente de la aerolínea le afirmó que estarían preparados para que subiera sin ningún problema (pese a que sus instalaciones no facilitan los accesos a personas con diversidad funcional), debido a la silla de ruedas que utiliza para transportarse, cuando llegó el momento de abordar, los trabajadores de Souther Airways la recibieron sólo con negativas.

La actriz Marissa Bode habla de la experiencia que atravesó en la aerolínea Southern Airways. Fotos: TikTok, vía @marissa_edob

"Literalmente los llamé, llamé por teléfono a Souther Airways, les pregunté si podían hacer esa excepción y me aseguraron que sí, pero (cuando llegó) las dos personas de la puerta me miran y me dicen, ´¿puedes ponerte de pie?´y yo dije ´no´ y luego dijeron ´lo sentimos pero, debido a eso, tendremos que denegarle el embarque´".

Cuando Bode alegó y preguntó el porqué de la negativa, los trabajadores de la aerolínea aseguraron que todos y cada uno de sus pasajeros tenían que tener la capacidad de subir las escaleras, para acceder al avión, ya que no contaba con rampas adicionales u otras alternativas para asistir a quienes se vieran impedidos de hacerlo.

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Ella respondió:

"Nunca había escuchado eso, ¿me está diciendo que ninguna de las personas que han volado en sus aviones antes tiene alguna discapacidad?".

Con otra respuesta negativa, le explicaron que, incluso los adultos mayores presentaban dificultades al subir las escaleras, pero lo hacían.

Molesta, Marissa expresó su inconformidad alegando que, si esperarían, hasta que un caso como ese se presentarse, para sólo siquiera considerar una adaptación a sus aviones y, decepcionada, se contestó así misma, afirmando que teme que ni en una circusntancia así tendrían en cuenta a las personas imposibilitades de subir las escaleras.

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Marissa Bode exhorta a actuar con inclusión

"Las personas con discapacidad no son una ocurrencia tardía, ¿por qué sabiendo que existen personas con discapacidad, algo que ellos, claramente, olvidan con frecuencia, deciden no modernizar sus avione?s, esto es una segregación flagrante, deberían avergonzarse", ahondó en el video.

La actriz, que es asistida por una silla de ruedas, desde sus 11 años, luego de sufrir un accidente automovilístico obtuvo una respuesta de los trabajadores, quienes le indicaron que era el peso de la silla lo que podía causar problemas a la hora del despegue.

Ella argumenta que el peso de su silla ya estaba considerado dentro del límite de equipaje que le era permitido llevar consigo.

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"Mi silla pesa 35 libras (alrededor de 15 kilos), yo peso más que mi silla, mi silla pesa, probablemente, menos que el equipaje de otras personas, (el empleado) se dio cuenta de que lo que decía era una tontería y empezó a titubear", expresó.

A la postre, lamentó los hechos, señalando que, debido a la frustración que experimentó parecía que ella era la equivocada y reconoció que esa no ha sido la única vez que, al tratar de abordar un vuelo, se presentan problemas por falta de concidiones óptimas.

Y si bien, Bode no pudo viajar en avión, tenía que ofrecer una conferencia en Pensilvania, por lo que tuvo que hacer un viaje por carretera, que se prolongó por más de tres horas y el que alega que fue muy costoso.

Bode recalcó que, si se había animado a hablar de los hechos, además de la injustica que suponían, era por otras personas con diversidad funcional.

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