Más Información

¿Quién es Mauricio Maillé, nuevo director del Museo del Palacio de Bellas Artes?

¿Quién es Mauricio Maillé, nuevo director del Museo del Palacio de Bellas Artes?

Mauricio Maillé, nuevo director del Museo del Palacio de Bellas Artes

Mauricio Maillé, nuevo director del Museo del Palacio de Bellas Artes

El MAM exhibirá 68 obras de la Colección Gelman Santander

El MAM exhibirá 68 obras de la Colección Gelman Santander

Isaac Hernández será el “Otelo mexicano”

Isaac Hernández será el “Otelo mexicano”

Despertares 2026 apuesta por lo esencial del arte

Despertares 2026 apuesta por lo esencial del arte

Anuncia SC exposición de la Colección Gelman en el MAM, previo a su traslado a España

Anuncia SC exposición de la Colección Gelman en el MAM, previo a su traslado a España

No fue un mensaje de alegría ni de éxito. La actriz Thalí García utilizó sus redes sociales para hablar desde la vulnerabilidad y admitir que, en medio de su proceso personal, se ha sentido cansada, desmotivada y sola.

Recientemente, la intérprete, conocida por su papel de Berenice Ahumada en , compartió un video en el que hizo un recuento de lo complicados que han sido los últimos años de su vida, etapa en la que ha seguido enfrentando problemas de salud y un profundo desgaste emocional.

Durante los primeros minutos del clip, Thalí reveló que en 2020 fue diagnosticada con tiroiditis de Hashimoto, una enfermedad crónica que le provocó un aumento de casi 20 kilos poco antes de su boda.

Lee también:

“Dos días antes de casarme, mi vestido de novia no me quedó”, narró mientras se le observa visiblemente conmovida, llorando dentro de un automóvil y vestida de blanco.

“Fueron tiempos súper difíciles para mí, como mujer y como actriz”, agregó.

La artista agregó que, con mucho esfuerzo, logró recuperar el peso que deseaba para 2023. Sin embargo, en 2024 enfrentó otro duro golpe: el fallecimiento de su primer esposo, Gabriel Romero, además de otras pérdidas personales que la llevaron a un agotamiento emocional.

Para 2025, García atravesó la separación de su segundo esposo, Felipe Aguilar, y también tuvo que enfrentar un diagnóstico de cáncer de piel.

Estas experiencias la motivaron a compartir su historia con sus seguidores, con la intención de iniciar un proceso de acompañamiento y alentar a otros a no abandonar sus planes pese a las circunstancias de la vida.

Lee también:

Aunque reconoció sentirse “totalmente abandonada y debilitada”, el video concluye con un mensaje de disciplina y perseverancia: “Quise compartir contigo mi proceso porque ustedes siempre han sido mis mejores aliados. Si estás dudando en comenzar hoy, levántate y hazlo ahora”.

¿Qué es la tiroiditis de Hashimoto?

De acuerdo con la Mayo Clinic, la tiroiditis de Hashimoto es un trastorno autoinmunitario que afecta la glándula tiroides, ubicada en la base del cuello y con forma de mariposa. Esta glándula produce hormonas que regulan múltiples funciones del cuerpo.

La enfermedad se desarrolla cuando el sistema inmunitario ataca por error los tejidos sanos, provocando la destrucción de las células que producen hormonas tiroideas.

Lee también:

Entre sus síntomas se encuentran fatiga, somnolencia, piel seca, sensibilidad al frío, estreñimiento, debilidad muscular, rigidez articular, depresión, problemas de memoria o concentración, uñas quebradizas, caída del cabello, inflamación facial y alteraciones menstruales.

Dado que los síntomas pueden variar y no son específicos, se recomienda consultar a un especialista para obtener un diagnóstico preciso.

Lee también:

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

José Manuel Figueroa va con TODO: confirma demanda contra Imelda Tuñón y lanza ultimátum. Foto: AGUSTIN SALINAS/EL UNIVERSAL / Tomada Instagram @imetunon

José Manuel Figueroa va con TODO: confirma demanda contra Imelda Tuñón y lanza ultimátum

Carlos Rivera rompe el silencio tras polémica con Toñita y habla de su matrimonio con Cynthia Rodríguez. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL/Instagram

Carlos Rivera rompe el silencio tras polémica con Toñita y habla de su matrimonio con Cynthia Rodríguez

Quiso ignorar a Bad Bunny en el Super Bowl y termina perdiendo seguidores: "¿Cómo ibas a boicotear si pagaste por entrar?". Foto: Amanda Vance -X /AFP

Influencer presume ignorar a Bad Bunny en el Super Bowl… y pierde 1,000 seguidores en solo 2 minutos

Con Ángela Aguilar presente, exnovia de Nodal aparece en su concierto y estalla la polémica. Foto: Tomada de Instagram @andreaafloressc / AFP

Con Ángela Aguilar presente, exnovia de Nodal aparece en su concierto y estalla la polémica

Intagram

Influencer Anastasia Karanikolaou presume vestido de encaje y lencería a la vista tras Super Bowl

[Publicidad]