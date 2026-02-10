Mauricio Martínez ha vencido el cáncer por quinta vez, pero la lucha continúa pues, para evitar que la enfermedad vuelva a su cuerpo, desde hace cuatro meses, se ha sometido a una inmunoterapia y, a través de sus redes sociales, ha compartido, paso a paso, el proceso que atraviesa, el cual toma con el mejor de los talantes.

El actor compartió esta tarde una fotografía internado y, explicando a sus seguidores, que no tenían de qué preocuparse pues, su visita al hospital se debía a un seguimiento inmunoterapéutico.

Fue a inicios de octubre del año pasado, que Martínez confió, a través de sus redes que, luego de siete años de remisión, el cáncer de vejiga se había manifestado por quinta ocasión en su cuerpo pues, desde el 2010, luchó contra la enfermedad cuatro veces.

La ventaja fue que, como contó el actor, en esta ocasión se trataba de una serie de tumores de poca gravedad, lo que facilitó el trabajo de sus doctores.

En ese momento, Mauricio confió que, se decidió a hablar de la situación, hasta que sus doctores le indicaron que, una vez más, había ganado la batalla contra el cáncer pues, cuando supo la noticia que estaba padeciéndolo de nuevo, atravesó meses de "tristeza" y "ausencia", antes de que la resilencia llegara a sí.

A finales de ese mismo mes (octubre), Martínez comenzó con la inmunoterapia que, de acuerdo con lo que ha explicado, está ayudándolo a que el cáncer no vuelva a su cuerpo.

Al menos, los primeros 12 meses, el actor tendrá ingresos al hospital mensuales, esto para recibir una vacuna que contiene una sustancia cuyo nombre es BCG, que quiere decir Bacilo Calmette Guerín.

El actor explica que, cada mes, especlalistas introducen una sonda, que atraviesa la uretra para, luego, llegar a la vejiga, vaciarla, y después llenarla con BCG; el líquido debe permanecer dentro alrededor de dos horas, antes de que pueda volver a orinar.

Pese a que reconoce que se trata de un procedimiento "incómodo" e "invasivo", es consciente de que es lo necesario para seguir procurando su bienestar, así lo destacó a través del siguiente mensaje:

"Hoy sonrío desde una cama de hospital, pulgar en alto y alma firme. Esta no es sólo una foto: es mi cuarta inmunoterapia y mi forma de decirle a la vida que aquí sigo, después de ganarle la batalla al cáncer de vejiga por quinta vez. No ha sido fácil. Ha habido dolor y miedo, sí…pero también fe, amor y una voluntad que me recuerda que rendirse no es opción. Porque sobrevivir no siempre se ve heroico. A veces se ve así: quedarse, luchar, creer, vivir. Sigo aquí.Y mientras haya un latido, hay esperanza".

