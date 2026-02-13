Luego de varios años de lucha, los actores y actrices de doblaje no sólo serán reconocidos legalmente, sino que sólo serán ellos quienes autoricen el uso de su voz, por lo que queda prohibida la utilización de la Inteligencia Artificial (IA) para clonarlas o hacer un trabajo de esa manera.

Esto por medio de la iniciativa dada a conocer ayer por la Presidencia de la República y la Secretaría de Cultura, casi un año después de que la comunidad del doblaje se manifestara por la IA en su medio, que tuvo como momento clave que el INE usara sin consentimiento la voz del fallecido Pepe Lavat.

“Ya tengo el control de mi voz para ser usada sólo para una única ocasión o servicio y que no la puedan revender a un tercero, ya nuestros derechos están protegidos”, dice Liliana Barba, de la Asociación Mexicana de Locutores, a EL UNIVERSAL.

Barba, expresidente de la AMELOC (por sus siglas) es la actual comisionada de trabajos para la regulación de la IA en la Asociación. La iniciativa causará cambios en la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Derechos de Autor.

En tanto Monserrat Mendoza, directora de doblaje en producciones como "Ámsterdam" y "Belleza negra", dijo que lo mejor es la concientización que se está dando entre la gente de su labor tras los micrófonos.

“Para nosotros ya es paso monumental, porque ya había una película hecha con IA y fue duro, corríamos el riesgo de quedarnos todos sin trabajo. La gente está concientizándose que este es un trabajo, que hay gente detrás de él todos los días y no se pueden sustituir las emociones (de los personajes doblados), es un trabajo muy artesanal”, apunta.

Lidia Mares, una de las voces de "Amélie y los secretos de la lluvia", película animada nominada al Oscar y que estrenará en salas el próximo jueves, aclaró que no se trata de ir contra corriente de la modernidad.

“No estamos en contra de la tecnología, es como querer detener el agua. Con la IA podrán acercarse a emociones, pero nunca lo van a poder replicar y esto pone como un compromiso también a nosotros como actores, de siempre mejorar nuestra calidad de emociones y transmitirla al resto del mundo”, comenta.

Barba recuerda que hubo dos puntos que no lograron meterse a la iniciativa presentada. Uno para que hubiese un licenciamiento colectivo, con el que por ejemplo, si Cinemex tenía que pagar algo de regalías, se diera a una entidad y ésta diera el dinero al beneficiado.

“También se intentó meter que cualquier litigio que se pudiera dar con plataformas, Netflix, Prime, Tik Tok, con quien fuera, se resolviera en cortes mexicanas y no en EU”, detalla.