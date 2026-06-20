Aunque su personaje en la serie de Netflix “Así aprenderás” (Teach You a Lesson) ha sido uno de los más polémicos y señalados de la producción, el actor surcoreano Lee Seung-kyu sorprendió con una acción en apoyo a víctimas de violencia escolar.

En el drama televisivo, el artista de 26 años interpreta a Ryu Jun-hyung, un estudiante involucrado en graves casos de bullying dentro de una institución educativa, y que además cuenta con la protección de la influencia de su padre, un político de alto perfil.

La experiencia en pantalla llevó al actor a visitar la Fundación BTF Blue Tree, donde realizó una donación destinada a la prevención de la violencia escolar y al apoyo de jóvenes víctimas. La organización no gubernamental surcoeana está enfocada tanto en la prevención del acoso como del ciberbullying.

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“El rodaje de ‘Así aprenderás’ me hizo reflexionar una vez más sobre la gravedad de esta problemática”, declaró el actor a través de un comunicado emitido por la fundación esta semana.

La BTF Blue Tree fue creada por el empresario Kim Gi-ki, tras la muerte de su hijo, quien se quitó la vida como consecuencia del acoso escolar. “Aunque sea un pequeño gesto, espero que pueda convertirse en una fuente de fortaleza para los jóvenes que lo necesitan”, señaló el representante.

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Un portavoz de la organización también destacó que la acción de Lee fue significativa, no solo por el vínculo con la serie, sino también por su intención de contribuir a la difusión de información útil para jóvenes fuera de la fundación.

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¿De qué trata "Así aprenderás"?

La serie está ambientada en un sistema escolar en colapso, donde se presentan casos de tráfico de drogas, abuso de autoridad por parte de padres hacia docentes y problemas de disciplina. La historia sigue a un equipo de inspectores gubernamentales que intervienen en estos casos con el objetivo de restaurar el orden mediante estrictas medidas y castigos a los responsables.

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La producción está dirigida por Hong Jong-chan ("Doctor Stranger", "My Secret Hotel") y cuenta con guion de Lee Nam-kyu, además de las actuaciones de Kim Mu-yeol, Lee Sung-min, Jin Ki-joo, Pyo Ji-hoon y Ha Young.

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"Así aprenderás" está basada en el webtoon “Get Schooled” y, desde antes de su estreno, ya había generado polémica debido a la violencia representada en su trama.

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Su popularidad

Esta semana se anunció que la producción se mantuvo por segunda semana consecutiva en el primer lugar del Top 10 de series de habla no inglesa, de acuerdo con Tudum, el sitio oficial complementario de Netflix.

Entre el 8 y el 14 de junio, el drama coreano registró 21.1 millones de visualizaciones y 225.8 millones de horas reproducidas, y se posicionó como la serie de habla no inglesa más vista a nivel global.

Tras su estreno el 5 de junio, alcanzó el primer lugar desde su primera semana y logró mantenerse en la cima por segunda semana consecutiva.

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