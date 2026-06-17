Gustavo Egelhaaf se suma a la quinta temporada de Rosario Tijeras con un personaje que se deja guiar por el poder, la ambición y la violencia.

Y aunque disfrutó la acción de la serie, el actor reconoce que algunas situaciones, como el secuestro y la extorsión, incomodan por lo cerca que están de nuestra realidad.

“Me molesta que algunas cosas las tengamos tan cerca de la piel porque vivimos con ese miedo. Estamos en un país profundamente injusto y bastante violento”, dice.

En esta temporada, Egelhaaf interpreta a Adrián, hermano de Lucía, (Paulette Hernández) y archienemiga de Rosario Tijeras (Bárbara de Regil), un empresario dispuesto a todo con tal de sacar adelante sus planes, hasta que termina involucrado con las personas equivocadas.

“Mi personaje tiene un arco muy pronunciado en cuanto a las cosas que le pasan y eso para mí, como actor, fue delicioso. Incluso ya me están llegando insultos en redes sociales y lo disfruto como no tienen idea, porque eso quiere decir que está funcionando”, cuenta.

Aunque Adrián no aparece de entrada como un villano, sus decisiones lo llevan a cruzar límites que debe aceptar. Para Egelhaaf, esa parte del personaje también permite hablar de quienes usan el poder sin medir las consecuencias.

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“Es una crítica para todas esas personas en el poder a las que no les importa el impacto que tienen en la sociedad, mientras ellas acumulan dinero y poder”, señala.

Integrarse a una serie tan consolidada también implicó para él la responsabilidad de estar al nivel de un elenco que ya conoce bien a sus personajes y, al mismo tiempo, de aportar algo nuevo.

La temporada, disponible en Netflix, lo reunió con Bárbara de Regil, con quien trabajó en la comedia La rebelión de los godínez en 2020.

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“Ella sabe que esta es su fiesta, es su proyecto, y se ha encargado de ser una gran capitana”, dice.

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