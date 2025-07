El video de la argentina Ximena Pichel insultando a un oficial de tránsito en la colonia Condesa, llamandolo“p*nche indio” y “p*nche negro”, encendió la conversación pública en redes sociales sobre el racismo y el clasismo en México.

El actor Aarón Beas, expareja de Pichel y padre de su hijo, conocido por su participación en la telenovela "Amor en custodia", habló en entrevista sobre cómo vivió esos días de exposición, angustia y comentarios violentos.

“Sí fue muy abrumante. No me lo esperaba. Me empezaron a llegar mensajes, llamadas, cosas que ni entendía. Y de pronto, por mi hijo, sentí que debía dar la cara”, explicó a EL UNIVERSAL.

La tarde del 6 de julio, Aarón Beas acababa de comer con su hermana cuando vio por primera vez el video que desató el escándalo.

“Ella abrió el celular y ahí apareció. Yo pensé: ‘Eso no es’. No me espanté tanto al inicio, porque en ese primer clip mi hijo casi no salía. Pero justo en ese momento él me llamó. Estaba alterado. Yo tenía una cena ese día y la verdad es que me fui para abajo”.

Minutos después, resbaló en casa por la prisa y la tensión. Se golpeó el pie derecho: “Me rompí la uña del dedo gordo. Me dolía muchísimo. Estuve dando entrevistas con el pie hecho pedazos”.

El actor cuenta que empezó a recibir comentarios llenos de odio, muchos cuestionando -incluso- su nacionalidad.

“Me decían ‘lárgate’ como si yo no fuera mexicano. Esas cosas sí te pegan. Y lo más difícil fue ver cómo atacaban a mi hijo, que tiene apenas 16 años. Le hicieron body shaming, se burlaron de él por redes. Sí estuvo muy mal lo que hizo, pero él ya entendió la lección. Fue un error grave, pero también un reflejo de una inmadurez típica de su edad”.

¿Fue deportada Ximena Pichel?

Circuló el rumor de que Pichel había sido deportada tras la denuncia presentada por el oficial de tránsito ante la Fiscalía y el Copred. Sin embargo, Aarón Beas desmiente que eso haya ocurrido:

“No. Yo estuve con mi hijo hace poco y me dijo que su mamá había ido a los juzgados, pero no ha sido deportada. Tiene sus papeles. A menos que se aplique un criterio más estricto, no creo que eso suceda”.

El policía agredido presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de la Ciudad de México y también ante el Copred. De acuerdo con el artículo 206 del Código Penal local, el delito de discriminación puede ser castigado con hasta tres años de prisión, 100 días de trabajo comunitario y una multa económica de más de 20 mil pesos.

Sobre esto, y aunque reconoce que lo que hizo su expareja fue grave, no aboga por la prisión: “A mí lo que me gustaría es que la obligaran a atenderse. A cuidar su salud mental. Por ella, pero sobre todo por mi hijo”.

Sobre si este caso podría abrir la puerta a una modificación en la custodia del adolescente, Aarón niega que esté buscando una disputa:

“Yo lo crié desde los pocos meses hasta los ocho años. Pero por más buen padre que uno sea, el amor de una madre no se compara. Él ya tiene 16 años. Ya casi es mayor de edad. No quiero quitarle nada, solo quiero estar más presente y que ella se comprometa con su bienestar emocional”.

Días después del incidente, Ximena Pichel emitió un comunicado donde reconocía su error y ofrecía disculpas públicas. Aseguró que sus palabras fueron “graves e injustificables”, y que su intención es “convertir este momento en una oportunidad para crecer”.

Sobre las consecuencias laborales que enfrenta, Aaron es reservado con la información: “No sé si ya perdió trabajos, pero sí creo que será un parteaguas. ¿Qué marca va a querer a alguien con ese historial? A menos que le den un papel de villana, no veo fácil su regreso. El mundo de la moda y los medios exige una imagen. Y esto lo marcó demasiado”, finaliza.

melc