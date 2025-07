Ximena Pichel ofrece disculpas públicas tras insultar a policía de la CDMX; "Fue un error que asumo con responsabilidad"

Ximena Pichel, quien en los últimos días usuarios de redes sociales la han identificado como "Lady racista" por insultar a un policía de la Ciudad de México, ofreció una disculpa pública mediante un comunicado.

En el escrito expresó que "no hay justificación para expresiones que hieren, dividen y discriminan", por lo que asume la responsabilidad de su error. Esto luego de que el fin de semana se hiciera viral un video donde le grita a un policía: “No me estés insultando pin… negro, no me estés insultando cul… Odio a los negros como tú, los odio por nacos”.

Tras el caso que llegó a instancias del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), Pichel expresó: "Soy una mujer que cometió un grave error, pero también soy una persona que está dispuesta a aprender, cambiar y ser mejor".

Lee también Fiscalía CDMX y SSC indagan los hechos tras agresión de mujer a policía en la colonia Condesa; "odio a los negros como tú", le grita

La actriz y modelo argentina declaró que está dispuesta a reparar su error, el cual adelantó que no la define como mujer, contribuir a la construcción de un país "más justo, respetuoso y digno" para toda la gente.

"Lo que busco es transformar este momento en un punto de partida para crecer y demostrar que los errores no nos definen si tenemos la voluntad de enmendarlos con acciones reales".

Lee también Lady racista: ¿qué sanción podría enfrentar Ximena Pichel tras el insulto racista a policía de CDMX?; esto se sabe

¿Qué hizo Ximena Pichel?

El pasado sábado 5 de julio, en la colonia Condesa de la Ciudad de México (CDMX), Ximena Pichel insultó a un agente de tránsito a causa de que intentó colocar un inmovilizador de llanta conocido como "araña" debido a que, presuntamente, dicha actriz y modelo argentina no había cubierto el costo del parquímetro.

"¡No me estés insultando p*inche n*gro, no me estés insultando c*lero!", gritó esta última antes de abordar su automóvil. La agresión quedó documentada en video, el cual se viralizó de forma rápida en redes sociales como Facebook, TikTok y X, donde usuarias y usuarios la bautizaron como "Lady Racista".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv