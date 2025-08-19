Más Información

Sally Rooney cometerá un delito terrorista si apoya a Palestine Action, advierte Londres

Sally Rooney donará derechos de sus novelas a Palestina Action, organización prohibida en Reino Unido

La obra de Gabriela Ortiz resonará en Londres, Ámsterdam y Barcelona para temporada 2025-2026

Filmoteca UNAM busca pistas para hallar 10 películas perdidas

Preparan Encuentro de Escritoras Negras Afromexicanas

Oswaldo Zavala indaga en la mirada “de fuego” de Roberto Bolaño

“Desde que te fuiste, vivo con el cuerpo a la mitad, como si me hubieran cortado con un cuchillo”. Con este desgarrador mensaje, , hija mayor de , creadora de Distroller y exintegrante de Flans, recordó a su madre y expresó el profundo dolor que aún siente por su pérdida.

Amparín Serrano falleció el 12 de agosto de 2022 a los 56 años tras un accidente doméstico. Desde entonces, Minnie ha atravesado un duelo intenso, que incluso la llevó a internarse en un hospital psiquiátrico tras estar a punto de hacerse daño.

“Estoy sobreviviendo”

En Instagram, Minnie compartió cómo se siente desvanecerse lentamente, consciente de que extrañar a Serrano le tomará más años de los que tuvo para conocerla:“Estoy sobreviviendo. Cada vez me cuesta más, siento que me estoy apagando un poco más. Aprendí a disimular, pero no estoy bien. No sé vivir sin ti, ma. Te amo y te extraño con todo mi ser”.

Minnie West comparte desgarrador mensaje a tres años del fallecimiento de su madre. Foto: Instagram oficial.
Junto al mensaje publicó un video titulado “La vida después de que se muere tu mamá”, en el que muestra recuerdos con su madre y fragmentos de su día a día, como despertar recordando que su progenitora ya no está, tomar medicamentos y reunir energía para continuar. También relató que sufre ataques de pánico y siente culpa por cumplir años mientras la edad de su madre será eterna:“Es estar consciente de que dos cosas se murieron ese día: ella y mis ganas de estar aquí”.

Hija de Amparín Serrano lleva 'Virgencita Plis' gigante a la Basílica, en memoria de su madre
Hija de Amparín Serrano lleva 'Virgencita Plis' gigante a la Basílica, en memoria de su madre

Sus seguidores y algunos famosos, como Natalia Téllez, Pepe Aguilar, Carlos Rivera y Bianca Marroquín, le dedicaron palabras de aliento:“Que hermosas palabras y video. Hiciste arte de tu dolor para todos los que estamos pasando una situación similar”, “Ella está orgullosa de ti y vivirá a través de ti”, “Vas a pasar más años extrañándola de los que tuviste para conocerla, pero no dejarás de descubrirla y descubrirte en ella”.

El accidente de Amparín Serrano

En el podcast "La magia del caos de Aislinn Derbez", Minnie, en 2023, relató los detalles del accidente de la diseñadora gráfica:“Mi mamá se cayó de su balcón, que no tenía barandal, y las únicas testigos fuimos mi sobrina de cinco años y yo. Me bajé corriendo, llegó mi hermana, tuve que hacer prácticamente todo: desde sujetarle la cabeza ensangrentada hasta conseguir una ambulancia”.

Minnie negó los rumores sobre una caída desde un sillón elevador y explicó que incluso tuvo que recrear la escena para obtener el acta de defunción:“Me hicieron actuar la escena en el balcón, y a mi sobrina la hicieron hacer un dibujo de lo sucedido”.

Minnie West festeja a Amparín Serrano en su cumpleaños; en redes le sugieren que deje que descanse en paz
Minnie West festeja a Amparín Serrano en su cumpleaños; en redes le sugieren que deje que descanse en paz

A pesar de sus esfuerzos, nada pudo salvar a la diseñadora, y la tragedia dejó un profundo impacto psicológico:“También por eso me interné, porque veía esa escena en mi cabeza todo el tiempo”. Además, decidió no abordar los rumores sobre la muerte de su madre, pues no le preocupaba la opinión de los demás.

Terapia y medicación

Este año, en el programa "Montse y Joe", Minnie reveló que tomó la decisión de internarse para enfrentar sus mayores miedos:“Tengo estrés post-traumático porque la vi caer, fui la única testigo junto con mi sobrina. Era horrible tratar de cubrirla y a la vez entender qué hacer”.

La terapia, aseguró, le fue de gran ayuda. Inicialmente tomaba 16 pastillas, pero con el tiempo logró reducirlas a tres. Su decisión de hacer público su internamiento generó críticas en redes, pero Minnie continúa compartiendo su proceso de duelo, buscando apoyar a quienes atraviesan situaciones similares.

