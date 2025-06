Minnie West compartió un video en el narra el episodio tan vergonzoso que atravesó ayer por la mañana, cuando se encontraba en su departamento, bailando sin ropa, frente a su clóset y un hombre, que estaba limpiado los vidrios del edificio donde vive, la vió.

La joven actriz suele compartir videos de su día a día; sus redes sociales se han convertido, práctimante, un un diario para ella, por lo que no fue una sorpresa que contara la situación tan bochornosa que atravesó.

En el video, Minnie ya se encontraba fuera del departamento que habita y, mientras caminaba por la calle, contaba a sus seguidores que, no se percató que había un hombre dando mantenimiento a las ventanas de su departamento, en el momento que ella no estaba sólo desnuda, sino bailando con ningún tipo de inhibición.

"Qué put* oso, estaba bailando encuerada en mi clóset y, de repente, tuve que huir de mi casa, porque me dio un oso".

Con humor, West se autodenominó como "la nudista del apartamento cinco doce", haciendo alusión al éxito de Selena Quintanilla.

Minnie West y el video donde narra el penoso incidente que vivió. Foto: Instagram

Minnie no se limitó a narrar la anécdota, sino que, pese a la pena que la embargó en ese momento, no dejó pasar la oportunidad de grabar con su celular al trabajador que sin importar que ya se había percatado de que la actriz ya lo había visto, siguió observándola fijamente con una sonrisa.

Minnie West grabó al trabajador que la observaba, mientras limpiaba los vidrios de su departamento. Foto: Instagram

Minnie West grabó al trabajador que la observaba, mientras limpiaba los vidrios de su departamento. Foto: Instagram

En el clip se puede ver como enfoca al trabajador y, posteriormente, graba su reflejo en el espejo, en donde el semblante de su rostro luce desencajado y preocupado.

Minnie West y la fotografái que se tomó frente al espejo, luego de que un trabajador la viera por fuera de su ventana. Foto: Instagram

Como se sabe, la actriz de "Loco por ella" es hija de Amarín Serrano (QEPD) y el empresario estadounidense David West, motivo por el que domina perfectamente el inglés, por ello, parte de su post estaba escrito en ese idioma y otras frases estaban en español.

"I´m never getting over this one", ("Nunca voy a superar esto"), escribió.

Además, escribió que está determinada a buscar un nuevo departamento, pues quiere evitar que un evento de la misma índole vuelva a ocurrirle.

"Se busca depto...", destacó.

