La comedia romántica “Loco por ella”, dirigida por Rodrigo Nava, tiene previsto su estreno el 17 de abril. Es protagonizada por Minnie West (“Me gusta, pero me asusta”, “Madre de alquiler”) y Diego Klein (“Con esa misma mirada”); juntos dan vida a una historia que invita a reflexionar sobre la salud mental.

La actriz y productora mexicana aparece con un look impactante en la más reciente portada de la revista Glamour México y Latinoamérica. No solo destaca por el cambio de look que lleva la atención a su pelo negro, sino también por un top metálico, tan elegante como atrevido.

Sobre su estilo personal, reveló en la entrevista: "Cada outfit que me pongo es muy diferente, yo no diría que tengo un estilo en específico, más bien representa cómo me estoy sintiendo ese día o, si una prenda me encantó, jamás he tenido esa restricción a la hora de vestirme...

"...Para mí no hay nada más sexy y empoderador que no te importen las opiniones y que tú te sientas cómoda vistiéndote con aquello que expresa quién eres".

Minnie West es la estrella del mes en Glamour

En la portada reciente de Glamour —fotografiada por Óscar Ceja—, Minnie West luce un top metálico de belleza artesanal y, a la vez, futurista, con diseño de esferas que se extiende a los tirantes gruesos.

Resalta su estilo en el cabello, con un cambio de look que mezcla corte bob, tinte negro y flequillo recto, en un peinado conocido como “wet look”, a cargo del estilista Ernesto Vargas. Es probable que se trate de una peluca, y luce muy natural.

Minnie West en la portada de Glamour. Foto: Especial. Óscar Ceja, Glamour México y Latinoamérica

Leer también: El total look denim de Paulina Goto en el estreno de "Loco por ella"

En la entrevista, que ya está disponible en la web de la revista, se puede apreciar el look de portada completo de Minnie. Luce un conjunto en gris oxford, con saco clásico y falda plisada, de la marca de lujo Prada.

La falda merece mención aparte por su cinturón incorporado con aros, se pudo ver en el desfile de la colección primavera/verano 2025 de la firma italiana.

La fashion stylist de esta sesión fue Venus Fabbricatore. Foto: Especial. Óscar Ceja, Glamour México y Latinoamérica

Más looks de Minnie West en la revista

En la publicación, Minnie West viste otras marcas de lujo como Balenciaga, Chanel, COS, Dior y Ferragamo. En la joyería, resaltan piezas de Tiffany & Co.

Destacan las prendas en rojo: una cazadora irreverente de Balenciaga y un vestido con hilos en 3D sobre organza transparente, de Ferragamo.

Vestido de la colección primavera/verano 2025 de Ferragamo, por Maximilian Davis. Foto: Especial. Óscar Ceja, Glamour México y Latinoamérica

El acento dulce y sensual lo añaden un conjunto Miu Miu en azul celeste, un vestido de lentejuelas rosa con calzado inspirado en el ballet, de Ferragamo, y un vestido de rayas lila, de Chanel. Pueden ver más en el sitio y las redes sociales de la publicación.

Leer también: Las 5 tendencias más irresistibles de primavera-verano 2025

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters