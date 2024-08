Hija de Amparín Serrano le dedica desgarrador mensaje a dos años de su muerte: "sin ti, vivir no se puede llamar vida"

Ayer se cumplieron dos años desde que Amparín Serrano murió y su hija menor, Minnie West, le dedicó un mensaje muy emotivo a través de sus redes sociales, en el que demostró que la partida de su madre sigue afectándola como desde el primer día, pues aseguró que su progenitora se llevó una parte de ella y el tiempo, más que sanarla, ha provocado que su añoranza aumente.

Minnie, de 31 años, compartió un video en el marco del segundo aniversario luctuoso de su madre, Amparín Serrano, mejor recordada por ser la creadora de "Virgencita Plis", un personaje de la marca Distroller.

En él, la joven actriz abrió su corazón y denotó que, todavía hoy, la embarga un dolor muy grande, ya que era muy cercana a su madre, quien falleció tras una inesperada caída.

Minnie, junto a su sobrina Manola, fueron las únicas que se encontraban con Amparín cuando ocurrió el accidente, por lo que fue ella quien tuvo que encargarse de trasladarse al hospital y quien se mantuvo a su lado hasta su último respiro, como lo rememoró en su publicación.

"Agarrar tu mano por última vez fue la segunda cosa más dura, difícil y cabr*na que me ha tocado vivir, pero soltarla… soltarla fue la primera", expresó.

Además, la actriz reconoció que desde que su madre partió su vida cambió por completo, a tal grado que no ha podido salir de la depresión que la alberga desde hace dos años, pues para ella es como si no hubiera pasado ni un día desde que todo sucedió.

"Ese día no solo te fuiste tú, ma, sino que también me fui yo, aunque mi cuerpo siga aquí, porque, sin ti, vivir no se puede llamar vida; es más como una existencia a medias, donde solo queda un vacío que nunca se va a llenar, una parte de mí se murió contigo, y aunque todavía no me hayan enterrado, siento que estoy caminando por esta vida como una sombra, incompleta, no es solo que te hayas ido, es que contigo se fue la parte de mí que solo tú podías hacer brillar", ahondó.

En ese mismo mensaje, la joven escribió que cada día que transcurre piensa en el hecho de que es un día menos para volverse a reencontrar.

"A veces, lo único que me consuela es pensar que no pasó un día más desde que te fuiste, sino que falta un día menos para vernos".

En una entrevista que Minnie concedió a Aislinn Derbez, en diciembre del año pasado, habló de algunos de los instantes más complicados que vivió tras la muerte de su madre, pues fue internada en un centro de salud mental, luego de experimentar pensamientos suicidas.

"El ´turning point´ (momento crucial) para ya internarme (fue cuando) salí de la casa de mi papá, que hay unas escaleras y hay un hoyo en medio, como que me paré ahí y dije ´como que se me antoja que mi cuerpo se tire´, entonces ahí dije ´no, ´qué es esto?, esto si no soy yo´", señaló.

