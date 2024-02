Nieta de Amparín Serrano, con trastorno tras presenciar el trágico fallecimiento de su abuela

Tras más de un año desde el trágico fallecimiento de Amparín Serrano, la mente creativa detrás de la marca Distroller, su hija Camila West compartió cómo este suceso impactó a Manola, la nieta de la fallecida. La menor, que entonces tenía cinco años, estuvo presente cuando su abuela cayó accidentalmente desde el balcón de su hogar.

Camila y su hermana Minnie han sido muy transparentes en las redes sociales sobre cómo han afrontado la pérdida de su madre y el proceso de duelo. Sin embargo, hasta hace poco se conocía sobre el estado de la pequeña, que ahora tiene siete años, y de quien recientemente se reveló que sufre de estrés postraumático como resultado de la tragedia. La actriz Minnie también presenció el momento.

A través de las redes sociales, Camila hizo un llamado a la empatía por su primogénita: “Muchos pensamientos rondan mi cabeza... hoy, especialmente, Manola. Luego reflexionas sobre cómo la vida la pudo haber colocado en una situación tan vívida, tan traumática, tan sangrienta y trágica como presenciar la caída de mi mamá desde un balcón y luego verla sin vida”, escribió junto a una fotografía en la que la niña, quien celebrará su cumpleaños en abril, está sonriendo.

Además, condenó los juicios que la familia ha tenido que enfrentar, ya que desde que se anunció el fallecimiento, comenzaron a surgir versiones sobre que Amparín había caído de un sillón elevador que tenía en su hogar, e incluso hubo algunos comentarios agresivos al respecto.

“Muchas personas juzgan antes de entender lo que mi hija, mi hermana, mi abuela, mi tío y yo hemos pasado. El accidente de mi mamá no fue solo eso, sino que tiene más situaciones de fondo... como traumas subsecuentes del mismo, trauma post-traumático”, añadió Camila.

Explicó que su hija ahora le teme a la oscuridad, a la sangre, al sonido de las ambulancias y a dormir sola. No obstante, reconoce que ha sido una niña muy fuerte ya que lucha por seguir adelante: “Mi hija muestra una apariencia de felicidad y sé que es una niña valiente y feliz, pero esto no significa que no tenga sus momentos bajos, especialmente por lo sucedido con mi mamá. Pido respeto, pido empatía”, describió y concluyó expresando su amor, destacando que su hija es un gran ejemplo de vida.

Frente a la solicitud de la hija de Amparín, sus seguidores y personalidades como Shanik Berman y Anette Cuburú les enviaron buenos deseos para que atraviesen mejores momentos.

¿Qué es el trastorno de estrés postraumático?

De acuerdo con la página de "Mayo Clinic", el trastorno de estrés postraumático es una enfermedad de salud mental desencadenada por una experiencia aterradora que se experimentó o se presenció. Los síntomas incluyen pesadillas, flashbacks y angustia intensa.

Según señala, los signos del trastorno pueden aparecer tanto en el mismo mes en que ocurrió el evento como años después, y pueden interferir con las actividades diarias habituales.

¿Cómo fue el accidente de Amparín Serrano?

El año pasado, la actriz Minnie West acudió al podcast de Aislin Derbez, "La magia del caos", y compartió los pormenores de la muerte de su madre.

"Mi mamá se cayó de su balcón que no tenía barandal, y las únicas testigos fuimos mi sobrina de cinco años y yo. Me bajé corriendo, llegó mi hermana, tuve que hacer prácticamente todo, desde sujetarle la cabeza ensangrentada con un trapo hasta llamar a personas que me ayudaran a encontrar una ambulancia", relató.

Frente a los rumores acerca de una caída desde un sillón elevador, Minnie negó conocer el origen de esa historia. Asimismo, tuvo que recrear el suceso para obtener el acta de defunción. "Me hicieron actuar la escena en el balcón, y a mi sobrina la hicieron hacer un dibujo de lo sucedido", comentó entre lágrimas.

Si bien intentó hacer todo lo posible por salvar a la diseñadora, explicó que todo fue en vano. Además, compartió el impacto psicológico que la tragedia tuvo en ella: "También por eso me interné, porque veía esa escena en mi cabeza todo el tiempo". Por último, explicó su decisión de no abordar los rumores que rodearon la muerte de la ilustradora, ya que no le preocupaba la opinión de los demás.

Foto: Instagram

