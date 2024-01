A Sylvia Pasquel le dolió la manera en que se manejó su accidente en Turquía: "tan despiadado"

A pesar de la racha tan complicada que atravesó, Sylvia Pasquel está de vuelta en el teatro, pues a pesar de que presentó varios problemas de salud, comenzado por la caída que sufrió en Turquía, no se da por vencida y cumplirá con sus compromisos laborales, sin embargo, aseguró que de ahora en adelante ya no se será tan abierta como lo fue en el pasado, pues se sintió herida del modo en que se habló de su lesión, pues hubo quienes insinuaron que el accidente ocurrió mientras estaba bajo los influjos del alcohol.

Por mucho tiempo, la actriz guardó silencio y, a lo sumo, supimos de su estado de salud a través de amistades y familiares; Silvia Galván, su estilista, y su nieta Camila Valero fueron algunas que de las personas allegadas a doña Sylvia que hablaron con la prensa.

Ninguna de las dos quiso detallar en cómo se habían desencadenado los hechos, y se limitaron a asegurar que la actriz se encontraba bien y tranquila, así como que pronto llegaría el momento en que Pasquel se pronunciaría frente a la prensa.

Ese momento llegó este fin de semana, cuando la actriz dio a conocer las fechas en las que volverá con su obra "No seré feliz pero tengo marido", que este año cumple nueve años en cartelera.

Pasquel relató que se trató de una lesión muy complicada, sin embargo, negó categóricamente que haya estado alcoholizada en el momento en que se produjo la caída.

La actriz aclaró que mientras ella, y su amiga Silvia, caminaba por el gran bazar de Estambul, se encontraron con un puesto donde comercializaban inciensos, especias y té, una de sus bebidas favoritas, por lo que a pesar de que ya no le cabía nada más en la maleta, se detuvo para ver qué podía llevarse consigo. Fue entonces que se tropezó con un andamio del local, produciendo su caída.

“Estaba de compras en el Gran Bazar, no estaba, ni borracha, ni nada de eso, como dijeron; había un andamio, pero el andamio lo ocupan para colgar sus cositas, me volteé, no lo vi, me tropecé y me caí, sí estuvo sería la cosa”, narró.

Doña Sylvía, de 74 años, hizo notar la molestia que le causó que se sugiriera que había bebido antes de caerse, pues aseguró que muchos medios de comunicación, a los que les tenía aprecio, manejaron la información de su caída con muchas impresiones, basándose en especulaciones que la lastimaron.

"No con todos, pero sí, hay unas personas que no se merecen mi amistad", dijo a "Venga la alegría", uno de los programas con los que pretende seguir comunicándose, pues destacó que ya no permitirá que le pregunten más por su vida persona, como lo hizo anteriormente.

"Ya no voy a permitir algunas preguntas ni temas familiares, para nada, y si ya no me quieren entrevistar, pues lo siento, ni modo, pero esa es una decisión que he tomado muy sólida, si no se va a hablar de mi carrera, mejor no hablemos", precisó.

La determinación de Pasquel es tal que destacó que, cuando se estrene la nueva temporada de su obra, no piensa convocar a los medios que difundieron versiones falsas de lo que le ocurrió.

"De todo lo que se inventó, la manera en que se manejo la noticia... tan despiadado (y) yo no soy nadie para enseñarle nada a nadie, simplemente, ya aprendí a decir no, muchas veces por no meterme en broncas aceptaba cosas que no tenía por qué haber aceptado, en relación a quedarme callada o no opinar, ahora lo que tenga que decir, lo voy a decir en el momento que lo tenga que decir, siempre con cordialidad y respeto", destacó.

