Rocío Banquells revela los sentimientos de Sylvia Pasquel al no poder asistir a la boda de su nieta Michelle Salas

Sylvia Pasquel se volvió el centro de atención a mediados de octubre debido a su notoria ausencia en la boda de su nieta, Michelle Salas, quien contrajo matrimonio en una elegante finca en La Toscana italiana junto al empresario Danilo Díaz.

Según Emilio Morales, previamente relacionista de Sylvia, la actriz había sufrido una fuerte caída durante su viaje por Europa, lo que le impidió llegar a la fecha tan especial. Pasquel había estado recorriendo varios países del continente como parte de las celebraciones por su cumpleaños el 13 de octubre y tenía previsto reunirse con su familia en la lujosa hacienda al finalizar su travesía. Incluso se dieron a conocer imágenes de los golpes que resultaron del incidente.

Sylvia Pasquel si tuvo un fuerte accidente en Turquía y fue la razón por la que NO asistió a la boda de Michelle Salas, su nieta | @sylviapasquel ¡Pronta recuperación! pic.twitter.com/KpFxKrVesr — Héctor Navarro (@Navarro_Hector) October 17, 2023

Desde entonces, la famosa no ha compartido detalles sobre cómo ocurrió el imprevisto ni ha hablado sobre su estado de salud actual. No obstante, su hermana, Rocío Banquells, abordó el tema y reveló cómo se sintió Sylvia al no poder asistir a la celebración de Michelle.

En una entrevista para el programa "La mesa caliente", Banquells explicó que fue muy difícil para la famosa quedarse en Turquía.

"Fue muy triste (para ella no asistir a la fiesta). Se sintió muy desesperada. Fueron momentos muy difíciles. Pero como yo le decía hablando con ella desde México: 'hermana, de esto hay que tomar lo bueno, por algo pasó, y ahora preocúpate más que nada por tu salud'", detalló.

Además, aconsejó a Sylvia que considerara que su nieta había estado muy contenta durante la unión matrimonial. "Le dije: 'Tú estuviste con el alma y el corazón, y también Michelle'", agregó.

Además, desmintió los rumores acerca del accidente que sugerían un posible estado inconveniente de Pasquel. "Mi hermana no toma. Simplemente, estaba en el mercado de Estambul, vio una tienda, se cruzó, (no vio algo en la calle), y se cayó", continuó.

Relató que después del incidente, su hermana experimentó algunas complicaciones en su pierna, pero ahora está mucho mejor. En cuanto al brazo lesionado que se evidenció en las fotografías divulgadas al revelarse la noticia del accidente, Banquells retomó que se debió a la complicación para localizar las venas, aparentemente para llevar a cabo una canalización. "Eso puede sucederle a cualquiera", afirmó.