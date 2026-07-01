Espectáculos | 01-07-26 | 18:57 |

La cuarta temporada deya tiene fecha oficial de arranque; sin embargo, una de las dudas que más expectativa ha generado entre los seguidores del reality es ¿Quiénes serán las nuevas celebridades que competirán por el premio de 4 millones de pesos?.

Mientras la producción mantiene en total secretismo al elenco, en redes sociales ya han comenzado a circular nombres y listas de los posibles habitantes.

De acuerdo con información publicada en la cuenta de Chamonic, para esta entrega serán 16 los participantes y entre ellos aparecen nombres como los de Ernesto Laguardia, Yahir y hasta la reaggaetonera Bellakath.

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La creadora de contenido aseguró que, de acuerdo con fuentes cercanas al programa, actores, actrices, influencers, cantantes y hasta figuras de la moda competirán por el premio de cuatro millones de pesos.

¿Quiénes son los posibles habitantes?

Esta es la posible lista:

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  • Karina Torres (influencer)
  • Bellakath (cantante)
  • Cinthia Kitblo (actriz)
  • Brianda Deyanara (influencer)
  • Mariana Ochoa (cantante)
  • Ese Pérez (influencer)
  • Ernesto Laguardia (actor)
  • Masad Altamimi (influencer)
  • Yetus Prime (youtuber)
  • Moisés Peñaloza (actor y modelo)
  • Yahir (cantante)
  • Aldo Rendón (stylist)
  • Arantza Ruiz (actriz)

Además, afirmó que Brandon Peniche, quien había sonado previamente como uno de los posibles participantes, ya no formaría parte del proyecto y que su lugar habría sido ocupado por Ruiz.

Respecto a los tres lugares que aún quedan por definir, estarían consideradas Laura León, Laura Flores y un cantante cuya identidad prefirió reservarse.

Cabe destacar que esta no es la lista oficial de integrantes, según la producción las revelaciones arrancarán este próximo 5 de julio.

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Hasta el momento, los primeros confirmados son los conductores. regresará como presentadora principal, Odalys Ramírez y Diego de Erice llevarán al público los resúmenes y galas diarias, Wendy Guevara y Margaleff serán los encargados de las pre y postgalas; mientras que Marie Claire estará como host digital.

"La casa de los famosos México" se ha convertido en uno de los programas más exitosos y polémicos de Televisa, esta cuarta entrega iniciará transmisiones el próximo 26 de julio a través de Las Estrellas.

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