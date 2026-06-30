El matrimonio de Mario y Brenda Bezares literalmente ha sido a prueba de todo, no sólo superaron la diferencia de edad (él le lleva 12 años), también enfrentaron el escándalo y el juicio público y judicial del comediante cuando fue involucrado en el Caso Stanley.

Incluso el paso de Mayito, como le dice la gente, por el reality ¿Apostarías por mí? fue otra prueba.

Con todo eso, el actor afirma que sí cree en el amor para toda la vida.

“Yo no creo en el divorcio, por eso llevamos 34 años de casados; estoy educado a la antiguita. Creo que para que exista una separación se necesita que ya no seas compatible o hayas hecho cosas que no acepta tu pareja, pero considero que debes luchar hasta el final antes de dar un paso así, porque hoy en día los jóvenes por cualquier cosa se regresan a su casa”, dijo Bezares.

Esto no quiere decir que no hayan tenido problemas a lo largo de tres décadas. Bezares reconoció que hubo un momento en que la pareja se pensó en una separación pero no en un divorcio, porque lo que trataban era tomar distancia para poder arreglar sus diferencias.

“Afortunadamente no se dio la separación, todos seguimos bien, pero tuvimos que reinventarnos y volver a conquistarnos todos los días. No tomamos terapia pero creo que hablando se entiende la gente, que la comunicación es la base de todas las parejas, el decir lo que sientes, lo que está pasando, el no quedarte callado si algo te inconforma o no está bien. Pero respeto las terapias y las herramientas que dan”.

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ENAMORADO EN LA VIDA REAL

El conductor aseguró que cada día está más enamorado y unido a Brenda, así que la palabra divorcio sólo la usa en la puesta en escena Divorciémonos mi amor, que llegó a la Ciudad de México este fin de semana pasado en el Teatro Broadway del Centro Teatral Manolo Fábregas, bajo la producción de Omar Suárez.

Se trata de un reestreno de esta obra; la primera temporada la tuvieron en 2025, por lo cual se renovó el elenco y ahora Mario Bezares comparte escenario con Lis Vega, Adrián Di Monte, Michelle Vieth, Carlos Espejel y Homero Ferruzca.

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Aunque estos cambios, dijo, le dan frescura al montaje, porque hay espacio para que cada quien pueda meter un poco su toque y picardía, Bezares aseguró que tratan de seguir el libreto de Patricia Martínez y lo marcado por su director Leny Zundel.

“Es una comedia muy ligera, muy bonita y estamos cooperando todos para que sea un éxito, además tenemos un elenco muy padre”.

En Divorciémonos mi amor se cuenta la historia de una pareja, que debido a sus constantes peleas y dramas por celos, deciden separarse definitivamente, pero antes tienen que vender una cabaña que compraron en el bosque, para lo cual tienen que pasar un fin de semana juntos.

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El problema es que cada uno va con su nueva pareja.

“Las comedias de enredos son muy bonitas, porque automáticamente tú haces cómplice al público; al saber ellos lo que sucede entre los personajes, se vuelve divertido. Son comedias que deben tener la precisión del autor, para esto funcione”.

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