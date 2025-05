Mario Bezares está viviendo con intensidad este segundo aire profesional aprovechando que salió “rejuvenecido” de La casa de los famosos: México segunda temporada, el reality que lo devolvió al ojo público, incluso ante los jóvenes.

El actor está por estrenar La señora presidenta dando vida a Martina, el personaje principal; compite en Hoy soy el chef, el concurso culinario del matutino HOY, y crea contenido para su canal de YouTube, Fonda Los Amigos, que lanzó hace dos meses.

“Le estoy pegando a todas las generaciones y eso me encanta, los más jóvenes conocieron a su tío Mayito, y es tanto el cariño que ellos tienen hacia mi persona que en agradecimiento trato de hacer cosas agradables para ellos, así como para las personas de la tercera edad, para los adolescentes, porque después de La casa de los famosos las nuevas generaciones me están devolviendo lo que mi generación me quitó, entonces la mejor manera de mostrarles mi agradecimiento es tratar de divertirlos”, comenta.

En entrevista desde el camerino donde se transforma en Martina, el histrión dice que se toma las cosas con calma porque después de haber terminado la primera temporada de La señora presidenta, en enero, regresó a Monterrey, aunque no precisamente a establecerse.

“Viajé muchísimo, tenía muchos compromisos en EU, en todo el norte del país y en el bajío, en Centro y Sudamérica, entonces no estuve mucho tiempo en Monterrey por todos los compromisos, como carnavales, presentaciones personales y la gira que tengo en EU con El show de Mario Bezares, tenemos una agenda con muchos compromisos gracias a Dios”.

Se pone los tacones

Dice el dicho que el hábito no hace al monje pero en el caso de Mario, ponerse tacones, maquillaje y una peluca rubia sí que lo transformó en cuanto se vio al espejo como Martina, la protagonista de La señora presidenta y de inmediato comenzó a comportarse como una coqueta señora regiomontana.

“Hay una gran diferencia entre interpretar a una mujer y hacer como que eres una mujer, es decir, hay actores que dicen que estoy caracterizado como una mujer, y otros que en verdad se sienten una, y a mí me gusta mucho sentirme una chica y hacer un buen papel”, explica Bezares, quien ya había formado parte de la obra pero como el secretario y amante de Martina.

A casi dos semanas de su debut, Mario comparte con EL UNIVERSAL su transformación en la señora presidenta. El trabajo inicia con el rostro: la maquillista le pone sombras en los ojos, perfila su rostro y resalta su boca con un labial rojo.

El año pasado, quien estrenó la obra con este personaje fue Arath de la Torre, y ahora que él se va al musical Spamalot se abrió esta oportunidad de hacer su propia versión de Martina, personaje que han interpretado anteriormente Gonzalo Vega y Héctor Suárez.

“De inmediato buscas personalidades como alguna prima o sobrina, sus modos, las maneras de hablar. Yo tomé cosas de unas tías y de mi propia mujer (Brenda Bezares), que son norteñas”, cuenta Mario, quien confiesa también haberse inspirado en su suegra, mujeres fuertes y que hablan golpeado.

El también conductor televisivo, quien estrena la obra el 13 de junio en el Teatro Royal Pedregal, niega parecerse a su personaje, al ser él “más chilango”.

“Pero si buscáramos a quien me parezco, yo diría que a mi mamá y a mi hermana. Yo respeto mucho a las mujeres y reconozco su esfuerzo por verse lindas, yo le digo a mi mujer que es ‘jotísima’, porque ella no sale a la calle si no está arreglada, por eso entiendo perfectamente todo lo que hacen para agradar a uno y a sí mismas”.

Para Mario, vestirse de mujer asegura que no le provoca ninguna incomodidad porque él cuida mucho su lado femenino y está seguro de su masculinidad.

“Decía el actor egipcio Omar Sharif: ‘los personajes entran por los pies’. Y sí es verdad, en cuanto te pones unas zapatillas comienzas a sentir ese personaje femenino”.

En este regreso a La señora presidenta, Mario tuvo que aprender el libreto original, escrito por los franceses Jean-Jacques Bricarie y Maurice Lasaygues, sin referencias al reality La casa de los famosos, el cual ganó Mayito el año pasado.

La obra cuenta la historia de Martín, un mujeriego, dueño de una galería de arte, quien debe hacerse pasar por su hermana Martina para salvar el negocio, pero no contaba con que la empresaria regiomontana llegaría a la Ciudad de México acompañada de su esposo e hija, además de su secretario.

“Durante dos horas se les van a olvidar los problemas y el estrés, porque, si alguien tiene una preocupación, yo no se las voy a quitar, pero van a encontrar una solución después de que se diviertan y se rían, esa es la mejor terapia que ofrece el teatro. Yo vengo a divertirme y me pagan”.