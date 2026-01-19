Más Información

Calderón de la Barca, revisitado en el Carro de Comedias de la UNAM

Élmer Mendoza va a la caza de lectores con nueva obra y reediciones

En busca de la obra total de Efrén Hernández

Del caballito al ataúd, las piezas que muestran cómo era la infancia en el antiguo Egipto

Secretaría de Cultura federal dice garantizar mantenimiento a la Biblioteca Vasconcelos y basificación de los 31 bibliotecarios despedidos

La caída de X y el sismo en la madrugada, entre los memes de la semana

A casi dos años de la muerte de , la batalla legal por su herencia continúa. Y es que, de acuerdo con medios internacionales, el exesposo de la actriz, Kurt Iswarienko, decidió impugnar el acuerdo de divorcio que ambos firmaron horas antes del fallecimiento de Doherty.

De acuerdo con la revista "People", Iswarienko acudió el pasado 14 de enero al tribunal de Los Ángeles para presentar nuevos documentos en los que sostiene que este acuerdo no tiene validez, ya que fue presentado registrado ante la instancia incorrecta.

Bajo ese argumento, afirma que no puede ser obligado a cumplir los compromisos económicos pactadas, y que incluyen la venta de una mansión de más de 1.5 millones de dólares y la entrega de los objetos personales de Doherty.

La controversia se originó durante las últimas horas de vida de Doherty. La actriz, que enfrentaba una batalla contra el cáncer de mama, firmó el acuerdo el 12 de julio de 2024. Iswarienko hizo lo propio un día después, el 13, la misma fecha en la que su exesposa falleció; y dos días más tarde el matrimonio fue oficialmente disuelto; sentencia que también cuestionó.

Por su parte, el administrador de la herencia, Christopher Cortazzo, acusa al fotógrafo de retener más de 50 mil dólares de Doherty al no haber comprado la parte que le correspondía a la actriz de un avión privado, omisión que finalmente lo llevó a solicitar la intervención del tribunal.

El conflicto legal contrasta con las declaraciones de la protagonista de "Beverly Hills 90210" hizo en sus últimos meses sobre su matrimonio. que Doherty compartió en sus últimos meses. En su pódcast "Let’s Be Clear", confesó que su expareja le había sido infiel mientras ella se sometía a una cirugía craneal, lo que ocasionó el fin de su matrimonio.

