A pesar del posicionamiento global que ha logrado la empresa china BYD —cuyas siglas corresponden a Build Your Dreams— como uno de los principales fabricantes de vehículos eléctricos, recientemente enfrentó una crítica pública por parte del comediante mexicano Ricardo Pérez.

Ricardo Pérez, de La Cotorrisa, lanza advertencia sobre autos BYD. Foto: Tomada de redes

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), el creador del pódcast "La Cotorrisa" compartió su experiencia con uno de los modelos de la marca; lo que desató una oleada de reacciones entre usuarios.

Según lo que explicó en su publicación, su vehículo BYD ha presentado varias fallas mecánicas en menos de un año de uso. Ante esta situación, recomendó a sus seguidores evitar la adquisición de unidades de esta firma, incluso comparándola con su camioneta del año 2012, la cual, aseguró, ha resultado más funcional.

"No hagan la pendejada de comprarse un BYD. Muy bonito y todo pero en menos de un año, su coche más chingón me ha dejado tirado unas 5 veces. Mi troca del 2012 se caga de la risa cada que me subo a esa chingadera", escribió.

Ricardo Pérez, de La Cotorrisa, lanza advertencia sobre autos BYD. Foto: Captura de pantalla

Usuarios reaccionan a la crítica de Ricardo Pérez contra autos eléctricos BYD

Como era de esperarse, las palabras del novio de Susana Zabaleta, generó varias reacciones entre internautas. Algunos coincidieron con su opinión, mientras que otros defendieron a la empresa al señalar que los problemas mecánicos no necesariamente reflejan la experiencia de todos los compradores.

Además, dejaron comentarios como:

"¿Sabes que personas como tú, (influencers) si hacen una publicación como está afecta sus acciones?"

"La pregunta es por que en Mexico los BYD fallan , pero en China no !!! Será que los materiales o el armado sea de menor calidad para competir en precio ???"

"Se supone que esa marca de coches, no están diseñados o por lo menos no aptos para la CDMX por el tráfico excesivo, el estar parando y avanzando constantemente se daña fácilmente."

¿Qué es BYD y por qué se ha convertido en líder global en autos eléctricos?

BYD es una empresa tecnológica global fundada en febrero de 1995. Desde su origen en China, ha experimentado un crecimiento sostenido hasta consolidar operaciones en más de 30 parques industriales distribuidos en seis continentes.

A través de sus divisiones especializadas, BYD participa en sectores como electrónica, automóviles, nuevas energías y transporte ferroviario.

¿Qué es BYD y por qué se ha convertido en líder global en autos eléctricos?. Foto: BYD

La marca ingresó al mercado automotriz en 2003, cuando su fundador, Wang Chuanfu, adquirió la compañía Xi'an Qinchuan Automobile y la transformó en BYD Auto. Su estrategia se ha enfocado en el desarrollo de vehículos eléctricos e híbridos enchufables, muchos de los cuales son considerados de cero emisiones bajo la legislación ambiental de China.

¿Qué es BYD y por qué se ha convertido en líder global en autos eléctricos?. Foto: AP/Ng Han Guan

De acuerdo con su página web, la empresa cotiza en las bolsas de valores de Hong Kong y Shenzhen. Su valor bursátil y volumen de ingresos ha superado los 100 mil millones de yuanes, reflejando su importancia en la transformación del mercado automotor.

