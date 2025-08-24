Más Información

Guanajuato bebe veneno desde hace décadas

"No hay pruebas, solo especulaciones"; abogado de Julio César Chávez Jr critica a la FGR tras vinculación a proceso

Esto sabemos del accidente automovilístico del ministro electo Arístides Guerrero; sufrió fractura de tórax y nariz

Restringen uso de taxis por aplicación en el AIFA

Suspenden temporalmente Soriana de Parque Delta tras incendio; alcaldía BJ revisará cumplimiento de medidas de seguridad

"Tengo el don de la narración": entrevista a Mark Frost, guionista de Twin Peaks

Medio siglo: Museo del Chopo

El aforismo y otras brevedades: reseña de El aforismo hispánico en la encrucijada digital de Paulo Gatica

, a través de su filial Avangrid, ha firmado un contrato de compraventa de energía (PPA, por sus siglas en inglés) con la estadounidense SmartestEnergy para el suministro asociado a dos de sus proyectos eólicos en New Hampshire (Estados Unidos).

En concreto, SmartesEnergy recibirá la capacidad total de los proyectos 'Lempster' y 'Groton' de Avangrid, que suman en conjunto 72 (MW), informó la compañía.

'Lempster' es un proyecto eólico de 24 MW situado en el condado de Sullivan, que entró en funcionamiento en 2008 y se convirtió en el primer parque eólico moderno y a escala comercial de New Hampshire. Por su parte, 'Groton' es un proyecto eólico de 48 MW ubicado en el condado de Grafton, que comenzó sus operaciones en 2012. Ambos proyectos generan 10 empleos permanentes en la comunidad para las tareas de operación y mantenimiento de las instalaciones.

Adicionalmente, estos dos proyectos contribuyeron el año pasado con un total combinado de 1.8 millones de dólares en impuestos estatales y locales, y han aportado cerca de 30 millones de dólares en impuestos desde su construcción.

El grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán opera en 23 estados de Estados Unidos a través de su filial y posee una capacidad energética de 10.5 gigavatios (GW) por medio de un total de 80 proyectos.

Iberdrola cuenta con una amplia experiencia en PPAs. La empresa gestiona acuerdos de compra de energía en España, Portugal, Alemania, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, México y Australia, de proyectos eólicos -terrestres y marinos- y fotovoltaicos.

Dentro de esta apuesta estratégica, el grupo cuenta acuerdos con grandes empresas como Amazon, con la que ha firmado PPAs eólicos y fotovoltaicos en España, Portugal y Reino Unido para el parque eólico marino East Anglia Three. También ha firmado acuerdos con otros clientes globales como Google, Bayer, BP, Telefónica, Salzgitter, así como clientes locales.

