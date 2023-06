Toluca, Méx.- A través de un video publicado en redes sociales, la candidata para la gubernatura por la Alianza Va por el Estado de México, Alejandra del Moral, llamó a los Mexiquenses a votar, porque dijo, "ya ganamos la campaña y ahora vamos a ganar la elección".

Acompañada por su hija e hijo, en su recámara, la abanderada del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza dijo que es su último mensaje de la campaña.

"Hoy que terminé esta etapa lo primero que quiero decirles es gracias, Gracias a todas y a todos los que me han acompañado durante este camino. A todas y todos los que se han sumado porque cada día somos más. A todos los panistas, a todos los priistas, los perredistas, aliancistas, gracias por hacerme su candidata".

"También gracias a todos los independientes, ciudadanos, a la ola rosa, a todas y a todos, porque este proyecto va mucho más allá de los colores de partido", comentó.

Reiteró que empezó la campaña muy lejos, desde muy atrás, "pero no subestimaron y por eso ahora están desesperados". Recordó que ya les ganaron en el 2017, también les volvimos a ganar en el 2021, y esta no va a ser la excepción: les vamos a ganar el 2023. Por esta razón, acotó, han insistido en usar encuestas falsas en su publicidad, porque quieren que no salgas a votar. Así es que hoy más que nunca necesitamos cada voto. Somos malos porque queremos salvar al Estado de México, necesitamos que eso se refleje en las urnas.

"Este domingo vayan a votar temprano para que más tarde podamos festejar juntas y juntos nuestro triunfo, no se olviden de llevar a su familia, a sus amigos, a sus vecinos, a sus conocidos porque si no votamos ellos van a decidir por nosotros los próximos 6 años", añadió.

Se dijo convencida de que ganará la elección el 4 de junio, porque su campaña ha sido de propuestas, de soluciones y de sumar. Afirmó que la calle no miente y que afuera la gente está entusiasmada con su proyecto.

"Todas y todos a votar el próximo 4 de junio, hagamos historia y caminemos juntos y juntas a la victoria, porque somos valientes y nunca nadie se arrepiente de ser valiente, porque somos más, porque unidos, somos invencibles porque esta: Va por mis hijos, va por tus hijos, va por el estado de México".







ss/rcr