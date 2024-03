A menos de un mes del primer debate entre los tres candidatos a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez aseguró que su adversaria de Morena, Claudia Sheinbaum, le tiene miedo y por eso no asiste a los foros a los que han sido invitadas.

Ante más de 6 mil mujeres reunidas en el Domo Care de Guadalupe, Nuevo León, la candidata presidencial de la alianza opositora pidió no hacerle caso a quienes afirman que la elección ya está resuelta.

“No le hagan caso a aquellos que les hacen creer que esto ya se ganó. Esto está empezando, la candidata de enfrente me tiene miedo, no va a los debates en los medios de comunicación. No llegó a Banamex porque tiene miedo, porque no le dan permiso.

“En cambio, su servidora va a ir a todos los debates que me la pongan enfrente. Yo estoy peleando con dos, con el presidente y con ella, pero que me los echen juntos, porque puedo con los dos”, aseguró.

En su mensaje, Xóchitl Gálvez detalló el decálogo de compromisos que dio a conocer horas antes con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Destacó que pretende revivir el Instituto Nacional de los Emprendedores que desapareció el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la finalidad de apoyar a las mujeres que deseen emprender un proyecto para que se empoderen económicamente.

“Yo quiero mujeres chingonas, que tengan lana, trabajadoras, fuertes, poderosas”, expresó.

Acompañada del presidente del PRI, Alejandro Moreno, y de la presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México pidió a sus simpatizantes que salgan a la calle para convencer a más ciudadanos de la necesidad de votar para corregir el rumbo del país.

Al final del evento, arropada por miles de banderas del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez dedicó más de media hora a tomarse selfies con sus simpatizantes.

