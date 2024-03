Morelia, Michoacán.- Ante el asesinatos de candidatos a cargos de elección popular, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, descartó que se esté viviendo una "narcoelección" sino que serán unos comicios pacíficos.

Lo anterior al ser cuestionada en conferencia de prensa sobre el asesinado de candidatos durante este proceso electoral por parte del crimen organizado.

En ese sentido, Sheinbaum declaró que "hay lugares particulares en donde ha habido violencia y ahí está tomando cartas en el asunto el gobierno de México".

Lee también Sheinbaum: seguirán investigaciones del caso Ayotzinapa si no concluyen en esta administración

"No estamos viviendo una narcoelección, de ninguna manera, va a ser una elección masiva de mucha participación del pueblo de México y hay lugares particulares donde ha habido violencia, y ahí está tomando cartas en el asunto el gobierno de México, en coordinación con los gobiernos estatales, pero de ninguna manera es esta idea de que va a ser una elección violenta, no", dijo en conferencia de prensa.

Sobre la inseguridad en Maravatío, donde fueron asesinados dos precandidatos a la presidencia municipal, Sheinbaum dijo que, tan solo con la presencia se simboliza que están atendiendo el tema, pero que en general la gente estuvo bien.

Sobre si ve igual la guerra de la oposición como la implementó con López Obrador en el 2006, Sheinbaum dijo que quieren ir en esa misma dirección, pero que no les va a funcionar.

Lee también Sheinbaum insiste en que los jóvenes no se acerquen a la delincuencia: "No es un tema de mano dura sino un tema de justicia"

"Por parte de la oposición sí, allá nos quieren llevar el tema es que ya no les funciona la guerra sucia, ya no funciona como funcionó en el 2006, bueno es un decir, porque de todas maneras con todo y guerra sucia, el presidente López Obrador ganó la elección del 2006, hicieron un fraude electoral, pero hoy la gente está más despierta, tiene más información y no se deja llevar por estas campañas".

Agregó: "(...) lo que están buscando es una guerra de mentiras, de chismes, de mentiras, todo lo que esté a su alcance, pero el pueblo de México despertó y eso no les va a funcionar".

















Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot