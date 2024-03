Maravatío, Michoacán.- Con un dispositivo de seguridad discreto, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, visitó el municipio donde hace una semanas fueron asesinados dos precandidatos a la presidencia municipal, uno de Morena y Acción Nacional.

El Jardín Morelos tuvo un llenó total, y pese que Sheinbaum llegó tarde por una hora, decenas de personas la esperaron al grito de "¡Presidenta!", mientras que otros pedían que atendiera el tema de seguridad.

Sheinbaum recorrió como, en cualquier evento, un pasillo central para llegar al templete principal. Se tomó su tiempo, saludo, abrazo a la gente, y hasta se tomó selfies.

Al rededor del evento había seguridad privada vestida de civiles, no era invasivos con los asistentes, pero contaban con radios con un audífono a la oreja para estar conectados.

Mientras que a unas cuadras había policías estatales con armas largas a la vista, ellos cuidaban los alrededores. Incluso, al finalizar el evento la gente les pedía fotografías.

Al recordar algunas acciones que implementará en caso de llegar a la presidencia, Sheinbaum criticó que fue en Michoacán donde el ex presidente Felipe Calderón declaró la guerra contra el narco, y que puso a Genaro García Luna al frente y que hoy está preso en Estados Unidos.

Posteriormente, la ex mandataria comentó que para atender la seguridad "no se trata de mano dura", sino de insistir en que los jóvenes no se acerquen a las prácticas delictivas.

"No es un tema de mano dura, es un tema de justicia en el amplio sentido de la palabra. ¿A qué me refiero? A que nosotros tenemos que garantizar que los jóvenes, seguir garantizando y seguir insistiendo no se acerquen a las prácticas delictivas y se sigan desarrollando de una manera justa y pacífica", planteó.

Dijo que en su estrategia está la atención a las causas como uno de sus ejes; "es la de mayor largo plazo", aseguró.

"La atención a las causas es la medida de más largo plazo para disminuir la inseguridad, pero hay otra parte que la vamos a seguir consolidando. Le llamo la 0 impunidad, es un asunto de justicia, es decir, que se hay un robo, que si hay un extorsión, que si hay un homicidio, haya sanción por haberlo hecho, que no haya impunidad", detalló.

La abanderada presidencial finalizó su mitin político sin contratiempos, y nuevamente salió por la parte de atrás del escenario, y saludo a decenas de simpatizantes, algunos hasta regalos le dieron. Mientras tanto, un par de policías resguardan el aérea a unos 100 metros de distancia.

