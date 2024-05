Dejan de gastar más de 104 mmdp en Salud en 2023

Pese a las carencias que México padece en materia de salud, dicho sector registró un subejercicio de más de 104 mil millones de pesos en el año 2023.

De acuerdo con la Cuenta Pública 2023, que recibió la Cámara de Diputados el pasado 30 de abril, este rubro recibió, para ese año, un presupuesto 209 mil 861.1 millones de pesos “para la cobertura y el mejoramiento de la calidad del sistema de salud”, así como “para la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social”.

Sin embargo, al término de 2023 se ejercieron solo 105 mil 425.4 millones de pesos, es decir, que se quedaron sin gastar un total de 104 mil 191 millones de pesos, equivalente a 49.7% de los recursos asignados.

Lo anterior en medio de crisis por falta de medicamentos, vacunas, lentitud en el servicio, retraso en programación de cirugías, y baja disponibilidad de tratamientos y terapias.

Dicho subejercicio incluso fue reconocido por Morena, en voz del diputado federal, Daniel Gutiérrez Gutiérrez, integrante de la Comisión de Presupuesto, quien calificó de lamentable que no se haya gastado casi 50% del dinero que fue presupuestado para 2023.

El legislador pidió a la Secretaría de Salud, a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y a la propia Secretaría de la Función Pública (SFP) explicar el motivo del subejercicio.

“En la Cuenta Pública que recibimos el 30 de abril está reflejado lo que efectivamente se erogó. Hay secretarías que ejercieron menos recursos y es el caso de Salud, debemos reconocerlo y analizarlo de manera muy puntual. En salud sí se dejaron de ejercer casi 104 mil millones de pesos, en la Cámara de Diputados le etiquetamos 209 mil millones de pesos pero solo ejercieron 105 mil millones. Hay que analizarlo y eso ya le corresponde a la ASF; valdría mucho la pena preguntarle a la SFP cuál fue el motivo por el que no se ejerció esa cantidad tan importante de dinero, sobre todo en el tema de la salud para las y los mexicanos”, declaró a EL UNIVERSAL.

Para el doctor, Juan Francisco Martínez Campos, director de la Sociedad Mexicana de Salud, tener un recurso y no ejercerlo “es peor que no tener dinero.

“Lo preocupante de este tema es que cuando hay un subejercicio se dejan de dar servicios que se tenían contemplados, esto se ve reflejado en falta de medicamentos, en estudios, en mantenimientos correctivos, en mantenimientos preventivos, etcétera, ya está muy demostrada la ausencia de tratamiento para los diferentes padecimientos que hay en México”, declaró.

En la Cuenta Pública, se detalla que las reducciones de 49.7% del presupuesto en materia de salud, respecto al aprobado para 2023, “se explica fundamentalmente por la transferencia de recursos del Insabi al IMSS-BIENESTAR, derivada de la extinción del primero, con motivo de las modificaciones a la Ley General de Salud, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 de mayo de 2023”.

Al respecto, Martínez Campos consideró que el traslado del Insabi al IMSS-Bienestar ha sido lento y atropellado, “lo que ha entorpecido el uso de los recursos”.

Sentenció que “en concreto ha sido un trámite muy complicado esta transición que le han querido dar a los servicios de salud, y entonces no sólo quedan inconclusos los trabajos operativos sino que parece que la administración ha tenido la misma problemática (...) esos recursos no se están ejerciendo y esto va en detrimento de la vida cotidiana de la población en materia de salud. Al final tener un recurso y no ejercerlo es peor que no tener dinero”.

Finalmente, el diputado federal del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, denunció que el subejercicio de 2023 se está repitiendo en 2024, pues en los primeros meses del año “se registró una disminución criminal en el gasto destinado a la salud”, señaló.

“Entre enero y febrero de 2024 hubo una disminución de 53% de los recursos enviados para la secretaría de salud, respecto del año pasado, es decir 5 mil millones de pesos se dejaron de invertir mientras sigue el desabasto de medicamentos”, puntualizó.