Luego que se viralizaron videos sobre el uso excesivo de la fuerza policial durante la marcha del 8M por el Día Internacional de la Mujer, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno negó que los hechos fueran una orden suya por lo que destituyó al sub secretario operativo de la Secretaría de Seguridad Pública, quien "tomó decisiones equivocadas".

Indira Vizcaíno aseguró que ha hecho todo lo que está en sus manos para erradicar la violencia contra las mujeres y ella junto con el gobierno de Colima organizaron un operativo de "acompañamiento y protección a manifestantes".

"Mi instrucción fue clara: proteger siempre a las personas manifestantes y asistentes a la marcha; el objetivo de proteger al patrimonio público, de ninguna manera puede estar por encima del cuidado a las mujeres asistentes. Con hechos he dejado claro que estoy convencida que no hay edificio o monumento histórico que valga más que la integridad de las mujeres y el ejercicio pleno de nuestros derechos.

"He revisado minuciosamente los videos y todos los elementos disponibles de lo sucedido ayer por la noche en el exterior de Palacio de Gobierno y no he encontrado ninguna evidencia de que se justificara el uso del gas lacrimógeno", escribió en su cuenta de X.

A lo largo de mi vida, en lo público y en lo privado, he demostrado con hechos mis convicciones de hacer todo lo que esté en mis manos para luchar contra las inequidades, las injusticias y las violencias que las mujeres padecemos.



