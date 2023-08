México es uno de los países más desiguales del mundo, por lo que la senadora Xóchitl Gálvez propuso 10 puntos que denominó “Xóchitlnomics” para recuperar la economía del país.

“México es uno de los países más desiguales del mundo, 50 millones de pobres es algo que nos debe de preocupar, de los cuales nueve millones viven en pobreza extrema”, expuso durante el segundo foro regional del Frente Amplio por México, denominado "Un futuro viable para México".

Explicó que es necesario, primero, tener un Estado de Derecho, “la ley, sí es la ley; dos, evitar la extorsión, no la de la delincuencia, la de los funcionarios; tres, apostarle a la seguridad pública, es importante recuperar la paz y la tranquilidad”.

En cuarto lugar, refirió que “necesitamos agua y energía limpia; cinco, infraestructura, ductos de gas al sureste y líneas de transmisión hacia las zonas industriales; seis, fortalecer el capital humano”.

“Temas como la inteligencia artificial, la robótica y la programación tienen que estar en los planes de estudio, tratar de manera inteligente, en pocas palabras dejar de gastar a lo pendejo como lo hemos hecho”, expresó.

En séptimo lugar, es necesario un manejo responsable de la economía, “eso no lo ha hecho tan mal este gobierno; ocho, reducir la desigualdad; nueve, necesitamos un desarrollo regional sostenible, con identidad, no es lo mismo Nuevo León que Chiapas o Yucatán; diez, un sistema de protección universal”.

“No podemos dejar pasar la mejor oportunidad que nos está ofreciendo este momento la economía, el nearshoring, si no lo hacemos, nuestros hijos, nuestros nietos, no nos van a perdonar. Esta oportunidad no se va a volver a presentar en muchísimas décadas”, aseguró Xóchitl Gálvez.

"Urge transitar hacia un sistema de protección universal"

Durante el segundo foro regional del Frente Amplio por México, denominado "Un futuro viable para México", la senadora Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, aseguró que urge transitar hacia un sistema de protección universal.

“Me parece que lo ideal sería tener un sistema de protección universal, donde todo mundo tenga una pensión para su vejez, tenga un sistema de salud universal, como fue el Seguro Popular”. Dijo.

Detalló que es necesario que exista un Sistema Nacional de Cuidados “para que no seamos las mujeres, las que tengamos que hacernos cargo de los niños y los adultos mayores”.

Abundó en que todos los trabajadores deben tener acceso a un seguro de vida, un seguro de invalidez, estancias infantiles, pero sobre todo, un seguro de desempleo.

“Estoy convencida de que podemos, con la nueva tecnología, tener muchos empleos, pero hoy no tiene seguridad social, si no tienen un patrón específico, alguien que te pague una nómina, eso está dejando sin seguridad social a los choferes de plataformas digitales”; afirmó.



















