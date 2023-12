La precandidata presidencial del Frente Va por México, Xóchilt Gálvez reveló en que medio de los conflictos internos y relevos en la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no tiene toda la confianza en la institución por lo que esperará a ver cómo actúan las magistradas y magistrados.

En entrevista fue cuestionada por el relevo en la presidencia del TEPJF de Reyes Rodríguez Mondragón por la magistrada Mónica Soto y apuntó: “qué mal por el tribunal tener conflictos sus alturas” del proceso electoral.

“A mí en lo que hoy no me tiene hoy es confianza, la verdad yo no tengo toda la confianza hasta no ver cómo van a actuar los magistrados”, subrayó previo a una reunión con productores del campo en Teziutlán, Puebla.

Lee también "Soy experta en energías renovables, Sheinbaum en estufas de leña", dice Xóchitl Gálvez

"Espero que no sea una manera de acosar a los jueces"

En otros temas, reiteró sus críticas al nombramiento de Lenia Batres como ministra de la SCJN y dijo que fue impuesta por el Presidente y ya anunció que entre sus prioridades están “llegar a investigar a jueces. Yo espero que no sea una manera de acosar a los jueces para que resuelvan como el Presidente quiere que resuelva”.

Aseguró que el Presidente quiere debilitar el Máximo Tribunal del país, además que al igual que la nominación de Claudia Sheinbaum, será para obedecer a López Obrador.

La precandidata de “Fuerza y Corazón por México” lamentó que, por primera vez en la historia, el Presidente designó de manera directa a una ministra de la Suprema Corte, quien es abiertamente cercana a los intereses de su gobierno.

Lee también Mónica Soto se reúne con Rodríguez Mondragón tras ser nombrada presidenta del TEPJF

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc