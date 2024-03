Campeche. – La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, estrenó el “Xochibús”, vehículo oficial de su campaña electoral.

La aspirante del PAN, PRI y PRD hizo en poco más de dos horas el primer trayecto, desde la ciudad de Campeche hasta Progreso, Yucatán, donde encabezó un encuentro sobre energía renovable en un parque eólico.

“Es más cómodo, confortable y económico, y creo que un poquito más rapidito que el Tren Maya”, comentó a los reporteros tras tomar su asiento.

Dijo que intentó viajar en el Tren Maya, pero no había boleto hasta las 12:30 del día, “entonces no había manera de llegar temprano a Yucatán, y por cierto, no funciona la página para comprar boletos”.

La candidata informó que el Xochibús es un autobús de medio uso, rentado por espacio de tres meses, que utilizará en algunos trayectos por estados y municipios.

El próximo fin de semana volverá a utilizarlo para recorrer diversas comunidades de la costa de Oaxaca.

