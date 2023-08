“La única que va a tomar una decisión y yo la respeto enormemente es Beatriz Paredes; yo estoy lista para el domingo”, aseveró Xóchitl Gálvez al ser cuestionada sobre la posibilidad de que la senadora del PRI se baje de la contienda antes de la encuesta del 3 de septiembre como lo perfiló Alejandro Moreno.

En rueda de prensa en la sede nacional del PAN, en el marco de la reunión plenaria se senadores, reiteró: “Yo estoy lista para el domingo, para lo que viene, con el respaldo y el apoyo de muchos y muchas ciudadanas y del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática; todo mi reconocimiento, mi amplio reconocimiento a Beatriz Paredes”.

“Cuando lo digo, no lo digo de dientes para afuera. Cuando yo fui comisionada de los pueblos indígenas con el gobierno del presidente Fox, encontré en Beatriz Paredes como presidenta de la Cámara de Diputados, una aliada en varios de los temas que yo traía en la agenda de los pueblos indígenas, y lo he dicho en uno y otro foro y realmente pues tengo un gran respeto por ella, por sus posturas y por su trayectoria”, indicó.

Acompañada de Marko Cortés y de la bancada del PAN en el Senado y al preguntar si estaría de acuerdo en una eventual candidatura de unidad en el Frente Amplio Va por México, dijo: “Yo hoy lo que quiero es que le vaya bien a México, vemos cómo le va bien a México, y no tengo duda que Morena se está frotando las manos también para que ver qué desmadre nos hacen, pero aquí estamos listos”, argumentó.

“Básicamente yo repito lo que dije, yo soy respetuosa del proceso interno del PRI, estoy lista para el domingo 3”, concluyó la senadora del PAN.

Matizó las críticas a Dante Delgado al señalar que “en todos los partidos hay presentables e impresentables, en todos, se cuelan de una manera u otra, pero qué bueno que en MC hay un presentable como Dante, porque yo le tengo todo el reconocimiento y el respeto como un constructor de un mejor país”.

Agregó que “hay momentos en la vida en los que uno no coincide, pero dejen que sea la coordinadora, porque las mujeres sabemos tejer de manera distinta y creo que hay que tejer desde una visión distinta”.

Gálvez Ruiz señaló que cada partido tiene cosas positivas y me identificó con Acción Nacional en su agenda de evitar el dolor evitable, a mí me mueve esa frase o esa lucha por la empresa, por el desarrollo económico de un país; con el PRD me vincula su justicia social; con el PRI todo su tema de defensa de las instituciones, la creación del IMSS, ISSSTE, INE, Inai, y con MC su agenda de libertades: “Entonces, yo prefiero ser una mujer que trate de sumar lo mejor y no polarizarse y pensar que el país se está desangrando”.