Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, la candidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, felicitó a las mamás de todo el país en su día.

La abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México publicó un vídeo que grabó en el establecimiento “Las Topas”, a donde fue a desayunar gorditas con candidatos a diversos puestos de elección popular en Tamaulipas y sus colaboradores.

“Hoy es Día de las Madres. Felicidades a todas las mamás. No cocinen, hoy no cocinen, nunca cocinen. No es cierto, sí cocinen, de vez en cuando”, expresó.

Mientras comía una gordita de chicharrón seco con queso, Xóchitl Gálvez platicó con algunas mamás que se encontró en el establecimiento, que tiene más de 35 años de antigüedad, entre ellas una maestra y una cuidadora.

La candidata presidencial les preguntó por sus hijos y dijo que ella es mamá pero sus hijos “no me han querido hacer abuela”.

Dijo que las gorditas estaban deliciosas y destacó que las empleadas de ese negocio se levantan a trabajar a las 5 de la mañana, por lo que son las “auténticas mañaneras”.

Durante su gira proselitista por Tamaulipas, Xóchitl Gálvez encabezará este viernes actos en Ciudad Victoria, Ciudad Mante y Tampico.





































