Matamoros, Tamaulipas.- En su primera visita a este estado, la candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, advirtió que de ganar las elecciones, enfrentará sin miedo a los delincuentes y les aplicará la ley.

“Aquí sí que vamos a meter orden, aquí sí que van a saber lo que es tener una mujer Presidenta, una mujer cabrona que no se va a amilanar frente a los delincuentes”, recalcó.

En un encuentro con la sociedad civil, lamentó los altos niveles de impunidad de que goza la delincuencia en esta entidad y recriminó al gobernador Américo Villarreal que no haga nada para combatir la inseguridad.

La candidata opositora llegó a esta ciudad custodiada por un fuerte aparato de seguridad coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, lo que la incomodó y apenó con los habitantes de Matamoros.

“Pero yo no determino la seguridad que traigo, la determinan los que me cuidan, pero eso habla de que en Tamaulipas las cosas no andan bien. Eso habla de que en Tamaulipas la delincuencia anda muy crecida, porque la han dejado crecer.

“Lo que me han platicado (de) lo que sucede aquí en Matamoros yo no lo había visto en ningún estado. Que ya prácticamente todos los negocios paguen piso me parece inaceptable ¿Qué hace la autoridad? ¿Dónde está el gobernador? Señor gobernador ya salga de su palacio y venga a Matamoros a darle la cara a la gente y en frente usted a los delincuentes.

“Yo sé que los delincuentes lo pusieron ahí, pero no sea tan cínico, no tenga tanta colusión porque tiene usted abandonados a los habitantes de Matamoros a merced de la delincuencia”, le reprochó.

Lety Salazar, candidata a la alcaldía, quien ha recibido amenazas a su seguridad, acompañó a Xóchitl Gálvez, quien se refirió a ella como “una mujer que no se va a echar para atrás, que no me la van a espantar ni con las tantas camionetas que le pusieron con gente armada al segundo día de su campaña”.

Dijo que es importante que los electores valoren “que somos mujeres de familia, yo tengo hijos, tengo esposo, pero no nos podíamos quedar en nuestra casa sentadas viendo cómo el país se hunde, viendo cómo este país se va por la borda en manos de autoridades que abandonaron a Matamoros”.

“Está cabrón el calor, pero está más cabrón aguantar a Morena otros seis años”

Previamente, la candidata presidencial se reunió con productores agropecuarios en lo que fue una tarde sofocante, con una temperatura ambiente de 41 grados, con sensación térmica de 45 grados.

“Está cabrón el calor, pero está más cabrón aguantar a Morena otros seis años”, comentó ante los aplausos de los asistentes al acto.

Advirtió que en la jornada electoral del próximo 2 de junio los mexicanos nos jugaremos el futuro del campo, que hoy se encuentra abandonado por el Gobierno Federal.

Ante integrantes de la Asociación Agrícola de Matamoros, lamentó que en este sexenio se dejó de tecnificar el campo y además operan impunes los delincuentes que extorsionan a los aguacateros de Michoacán, a los productores de avena en Texcapilla y a los productores de caña en Veracruz.

“Yo los quiero invitar, señores, a ser valientes, a quitarse el miedo, porque nos está cayendo encima, nos está cayendo encima el autoritario. Nos está cayendo encima la falta de futuro para nuestros hijos. Lo que nos estamos jugando es el futuro del campo. Es el futuro de los agricultores, el futuro de los ganaderos, el futuro de los pescadores, el futuro de nuestros hijos”, enfatizó.

apr