La candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, calificó de arrogante a su contrincante de Morena, PT y Partido Verde, Claudia Sheinbaum, por afirmar que sólo falta el trámite de la votación del próximo 2 de junio para que se concrete su triunfo.

“Se necesita de mucha arrogancia para reducir a un mero trámite una elección en la que 100 millones de personas pueden salir a votar con sus esperanzas e ilusiones sobre el futuro de México”, criticó, al participar en la Reunión Nacional de Consejeros Regionales de BBVA.

La aspirante opositora subrayó que la definición básica sobre un proceso democrático es certidumbre sobre las reglas e incertidumbre sobre los resultados.

“Decir que la elección es un mero trámite es o una mentira o un desplante de arrogancia. En algunas personas puede ser ambas, pero la soberbia es un pecado que se paga en vida”, advirtió.

En su mensaje, invitó “con un gran sentido de urgencia” a los consejeros de dicha institución financiera a que reflexionen muy bien sobre lo que estará en juego el 2 de junio.

“No es un mero trámite, es una cita ciudadana con la historia. En esta elección se decidirá la clase de país que seremos en los próximos 30 años, se definirá si seguimos adelante hacia una economía y una sociedad más libre y moderna o si regresamos a un pasado con un gobierno que ve en la iniciativa privada y a la banca como un adversario”, recalcó.

“Si la gente sale a votar, nosotros vamos a ganar. Acuérdense de mí”, sentenció.

Dijo que su propuesta es un México en paz, sin pobreza y sin hambre, un México de clases medias donde una generación pueda soñar en tener un mejor nivel de vida que la generación anterior.

Se comprometió a que de llegar a la Presidencia, encabezará un gobierno con talento que ofrezca certidumbre.

“Encabezaré un gobierno con los mejores perfiles del PAN, el PRI, el el PRD y la sociedad civil. No se les olvide que yo estoy aquí gracias a un millón de mexicanos que le pidieron a los partidos que abrieran su proceso a una candidata sin partido. Ningún otro presidente en la historia de México ha tenido tanta libertad para escoger a las y los mejores mexicanos para su gabinete y tengan la certeza que así va a ser”, señaló.

“Yo como candidata que viene de la sociedad civil no tendré esas ataduras (de otros presidentes). Voy a encabezar un gobierno de coalición que respetará la Constitución, los tratados internacionales, las leyes y las instituciones. Como presidenta no me ofenderán los contrapesos porque un Poder Judicial fuerte es una columna central que sostiene el régimen democrático”, expresó.

































maot