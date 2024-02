“Si el Presidente me ataca voy a responder”, advirtió la virtual candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, quien anunció que tendrá conferencias durante su campaña a las que denominó “campañetas” y la primera se realizará este viernes en Aguascalientes.

Durante su última conferencia “mañaneta” en vísperas de que esta noche arranque su campaña en Fresnillo, Zacatecas, dijo que durante estos 90 días “primero, no me voy a dejar del Presidente, eso sí que lo sepa...aquí no se va a encontrar a una mujer que agache la cabeza y obediente, esa la tiene en otro lado, aquí hay una mujer que mira a los ojos, hay una mujer entrona, hay una mujer que está convencida que a México le tiene que ir mejor”.

“En ese sentido, si el Presidente me ataca, pues yo definitivamente tengo que responder con respeto, callada no me voy a quedar, pero esta campaña será de contrastes, yo no les voy a aceptar el que México está mejor que nunca eso es falso, mañana tendríamos que tener un sistema de salud como el de Dinamarca”, el 1 de marzo como lo prometió López Obrador.

