El alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, dijo que van tarde en la definición para la elección del candidato de la alianza PAN-PRI-PRD por la Jefatura de Gobierno y expresó: “Como dicen vulgarmente, estamos tragando camote”.

“He venido exigiendo, ya tenemos tres meses que he estado pidiendo con contundencia un proceso democrático en donde podamos generar un esquema de votación abierta a la población, no quieren votación abierta. He manifestado que si no es votación abierta, sea a través de un esquema de votación de la militancia. No se ha definido todavía el proceso”, indicó.

En entrevista, al término del Quinto Informe de Gobierno de Martí Batres, el edil priista sostuvo que ha exigido un proceso democrático y no un dedazo. “Vamos muy tarde, se nos están yendo los tiempos. Los otros avanzan, nosotros estamos frenados”.

Señaló que deben ser escuchados todos, incluso Sandra Cuevas, edil con licencia de Cuauhtémoc. “Ella debe ser evaluada, a muchos no les gustan sus formas, pero Sandra Cuevas suma”, mencionó.

Rubalcava expuso que en su caso “aparezco en todas las encuestas” y advirtió que en caso de que pretendan inclinarse por un dedazo, tomará sus definiciones.

