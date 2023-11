Adrián Rubalcava, alcalde con licencia de Cuajimalpa, externó preocupación por cómo se da el proceso interno de la oposición para designar al candidato de la alianza PAN, PRI y PRD, y fue contundente al advertir que la negociación no puede estar por encima de un proceso democrático.

Ante los rumores de las últimas horas en los que se advierte la falta de un proceso democrático en la alianza, Rubalcava Suárez recordó que el método marcaba un lapso de 48 horas para que las dirigencias avalaran los registros que hicieron los tres aspirantes del PAN, Santiago Taboada; del PRD, Luis E.Cházaro y él por el PRI, sin que hasta el momento haya un acuerdo.

“Lamentablemente, al no tener estos avales hasta el momento, se empieza a generar mucha incertidumbre; y, esto, sumado a los rumores que existen en los medios de comunicación, nos genera mucha preocupación. (....) En caso de no participar en un proceso abierto y que no se nos otorguen los avales, estaría sin duda dañando de manera contundente la credibilidad de la sociedad”, advirtió.

El alcalde con licencia aseveró que en caso de que no se les otorguen los avales, se dañaría la democracia interna de los tres partidos.

“Lo que estamos nosotros manifestando es que no puede estar por encima de un proceso abierto y democrático, una negociación. (...) Debemos de dejar a un lado las intenciones mezquinas de algunos pequeños grupos que tienen intenciones personales y que pueden dañar hoy la competitividad que tenemos en la ciudad”, precisó.

¿Adrián Rubalcava romperá la alianza de no ser el candidato del Frente?

Cuestionado sobre si estaría dispuesto a romper la alianza e ir solo, el aspirante señaló que esa no es su intención, sino caminar juntos, toda vez que “la alianza, si no vamos juntos, no vale nada”.

Por otro lado, destacó que hasta ahora, él encabeza las preferencias entre los tres aspirantes, por una diferencia de tres puntos respecto al segundo lugar.

“La propuesta de mi partido hoy encabeza las preferencias; se ha hablado de que la intención va encaminada a favorecer a uno u otro, pero soy el que es más competitivo, tengo menos negativos, he gobernado más veces la ciudad, lo que me hace con más experiencia; no estoy envuelto en ningún tema de escándalos, y finalmente hoy amanecemos ya con una posición de la ciudad que nos pone a la cabeza para poder contender por la ciudad”, dijo.