El jefe de Gobierno, Martí Batres, se pronunció acerca de la propuesta que hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador, para incluir a Lenia Batres, hermana del mandatario capitalino, en la terna para sustituir a Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y afirmó que ella tiene sus propios méritos y logros.

En entrevista, Batres Guadarrama afirmó que las tres personas que propuso el titular del ejecutivo tienen sus méritos y trayectorias y, en el caso de su hermana Lenia, afirmó que sus responsabilidades no se las debe a él.

“En el caso particular de mi hermana, de Lenia Batres, pues ella tiene sus méritos, tiene su trayectoria, las responsabilidades que tiene no me las debe a mí, no se derivan de una designación mía, ni mucho menos, sino es por su propio conocimiento”, dijo.

Lee también María Estela Ríos, Bertha Alcalde y Lenia Batres, ¿quiénes son las candidatas a sustituir a Zaldívar?

No sólo es licenciada en derecho, sino tiene maestrías: Martí sobre Lenia rumbo a la SCJN

Y añadió que “ella ha incursionado en estudios del derecho, no sólo es licenciada en derecho, sino tiene maestrías y tiene estudios de doctorado en temas jurídicos, en temas urbanos y otros y por eso tiene sus responsabilidades; es una persona muy preparada y será el Senado quien va, en su caso, a determinar quién de las propuestas hechas por el Presidente ocuparía este cargo”.

Presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, acompañado de María Estela Ríos González y Lenia Batres Guadarrama. Foto: Captura/ Youtube AMLO

Batres Guadarrama afirmó que está orgullo de su hermana Lenia, aunque dijo, ella tendrá que hacer su trabajo en el Senado y exponer sus puntos de vista y propuestas.

“Mi respeto para las tres propuestas, las tres son muy buenas, Bertha Alcalde, Estela Ríos que es la consejera jurídica, no olvidemos que es la actual consejera jurídica y fue la consejera jurídica durante el gobierno del licenciado López Obrador, las tres abogadas democráticas, progresistas, con gran sensibilidad social y una formación jurídica sólida”, afirmó.

Lee también La terna de AMLO para la Corte: se acabó la autonomía