La Sala Superior del Tribunal Electoral reencauzó al PRD la impugnación interpuesta por Miguel Ángel Mancera por su exclusión del proceso del Frente Amplio por México, al señalar que es el partido el que debe resolver en primera instancia este caso.

Con tres votos en contra y dos a favor, se rechazó el proyecto de la magistrada Mónica Soto, el cual proponía que el comité del Frente Amplio por México entregara el soporte documental correspondiente en que se basa la negativa cuestionada.

"Al finalizar el periodo de recolección, la parte actora había reunido alrededor de 195 mil firmas, según el informe al que tenían acceso las personas aspirantes para llevar a cabo un conteo de los apoyos obtenidos. Sin embargo, al no recibir notificación en la que se le informara que continuaba participando para la segunda etapa, solicitó una audiencia en la que un integrante del Comité Organizador le informó la determinación de excluirlo del proceso por presuntamente incumplir con los requisitos necesarios", expuso la magistrada Mónica Soto.

Sin embargo, el magistrado Indalfer Infante apuntó que ya hay una instancia creada para resolver las inconformidades de los aspirantes de este proceso interno.

"Se establece que cualquier impugnación a este procedimiento van a ser resueltas por las Comisiones de Justicia de los partidos políticos que conforman este Frente, y que los militantes, si son militantes tendrían que ir a la Comisión de su partido. Ahora, la regla no tan solo habla de militancia, sino también habla de adscripción, que eso es muy importante", sostuvo.

En el mismo sentido, la magistrada Janine Otálora señaló que en asuntos previos se ha aprobado reencauzar el asunto al partido.

Confía Mancera en fallo del TEPJF

A pesar de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) reencauzó hacia el PRD la impugnación, el senador Miguel Ángel Mancera aseguró que los magistrados le dieron la razón en el tema de fondo, por lo que confió en que el partido resuelva a su favor y reconozca que se cometió una injusticia.

En conferencia de prensa, el coordinador perredista en el Senado aclaró sin embargo que no es su intención que se reponga el proceso interno del FAM, y solo pretende que se admita que se vulneró su garantía de audiencia y el principio de defensa adecuada al ser descalificado por supuestas irregularidades en la recolección de firmas.

“No tengo ningún interés de llegar a una ejecución de sentencia y pedir que se reponga, no tengo absolutamente ningún interés en eso.(…) No es mi intención afectar el proceso porque nosotros no pedimos ninguna medida suspensiva del proceso en ningún momento”, remarcó.

Por otra parte, dijo que no ha asistido a ninguno de los foros del FAM porque no ha tenido ninguna comunicación con los dirigentes del los partidos que lo integran y lamentó que el presidente del PRD, Jesús Zambrano, ni siquiera le haya llamado por teléfono para acordar alguna participación en la alianza opositora.

“Yo entiendo que no cayó bien que nosotros impugnamos (la eliminación en el proceso interno), pero pues en justicia tenemos que hacerlo, la impugnación era algo indispensable, indispensable para aclarar porque eso es lo que tienes que hacer”, puntualizó.

No obstante, Miguel Ángel Mancera reiteró que desea éxito al proceso del Frente Amplio y a quien resulte ganadora entre las senadoras Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez.

Con información de Víctor Gamboa y Luis Carlos Rodríguez

